Астролог Михаил Бородачев рассказал, как побороть страхи по поводу пятницы, 13-го

Астролог Михаил Бородачев признался ФАН, что людям совершенно не стоит бояться пятницы 13-е, так как это предрассудки, а все страхи — надуманные.

Ректор Русской астрологической школы в эксклюзивном интервью рассказал, почему многие из нас как минимум с настороженностью относятся к так называемому «дню неприятностей» и как с этим бороться.

«Это чисто эмоциональное состояние, эмоциональная реакция и умозрительная постановка, — заявил Бородачев. — Начало всему дали, как принято считать, некие трагические события в Средние века, случившиеся как раз в пятницу 13-е. С тех пор многие и уверены, что это — несчастливая дата, а сочетание «пятница» и «13» — смертельно опасное».

Однако, по словам собеседника ФАН, ни реальных, ни космических, астрологических и энергетических предпосылок к такому положению дел нет.

«Традиция умозрительного характера, — пояснил эксперт. — И совершенно нечего всего этого бояться. Просто из-за психологического настроя людей во всем мир повышается состояние тревожности в биосфере. И массы людей, миллионы, невольно к этому подключаются, в это вовлекаются».

В связи с чем у них появляется ощущение некоторой искусственной тревожности, за которым, впрочем, больше ничего не стоит, подчеркнул Бородачев.

«Если что-то нехорошее, плохое, происходит в этот день, то внушаемый человек думает: «Все из-за того, что пятница, 13-е!» — отметил собеседник ФАН. — Но все это с одинаковой вероятностью может случиться и в любой другой день! Скажем, в пятницу, 28-го».

Как бороться с такой мнительностью и с такими страхами? Астролог уверен, что необходимо спокойно ко всему относиться.

«Нужно просто сказать себе, что это предрассудки! — сказал Бородачев. — Это та самая иллюзия, которую люди сами для себя придумывают и придают ей значимость. Только в этом все дело. И подобные страхи — надуманные».

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Принято считать, что отрицательный шлейф у пятницы, 13-го, тянется с 13 октября 1307 года, когда по велению французского короля Филиппа IV были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены члены ордена тамплиеров.

Хотя у этой версии нет никаких официально задокументированных доказательств, многие люди во всем мире все равно с опаской относятся к этой дате.

В медицине такая боязнь рассматривается как фобия, а психологи и психотерапевты называют это «параскаведекатриафобией» — боязнью пятницы, 13-го.

В пятницу, 13 августа, свой 50-летний юбилей отмечает известный российский актер театра и кино Владимир Вдовиченков.