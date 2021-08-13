Джигурда рассказал, как элиты пытаются воплотить концепцию «золотого миллиарда»

Заговорщики, входящие в состав «Римского клуба», вместе с американским миллиардером Биллом Гейтсом якобы хотят уничтожить большую часть населения Земли с помощью коронавируса и воплотить мечту о жизни «золотого миллиарда». Такое мнение в беседе с ФАН высказал актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Согласно позиции артиста, пандемия охватила мир совсем не случайно, а стала частью коварного плана. Он рассказал, как ему удается разоблачать замысел злоумышленников.

«Я, как гениальный артист, ставлю себя на место представителя «Римского клуба» и понимаю их логику. Она фашистская. Я с самого начала заявлял, что «Римский клуб» и Билл Гейтс творят дела похлеще преступлений Третьего рейха. Радио «Комсомольская правда» это ретранслировало, хоть они и стебались, типа Джигурда ку-ку. Но это мое твердое убеждение», — высказал певец свое мнение.

Никита Джигурда также поделился секретом того, откуда он черпает силы для анализа происходящих в мире событий.

«Я каждый день медитирую, молюсь и получаю ту духовную подпитку, которую, увы, люди, парализованные страхом, получить не могут, их накрывает волна страха», — пояснил собеседник ФАН.

facebook.com / Bill Gates

В завершение он отметил, что, несмотря на тяжелое положение дел, у человечества все же есть возможность разрушить планы заговорщиков.

«Сегодня элита большинства стран мира, увы, продалась или на нее имеется компромат. У «Римского клуба», Билла Гейтса и их братвы 95% богатств. Естественно, что с такими возможностями покупают и политиков, и деятелей культуры. Но я знаю, что объединенное групповое сознание может творить чудеса, только не через призывы к восстанию, а через коллективную молитву. В ноосферу, в космический компьютер, запускается групповой сигнал. Это позволяет перепрограммировать матрицу», — поделился своим видением певец.

Ранее Никита Джигурда в беседе с ФАН сообщил, что положил «духовный фаллос» на украинских радикалов и едет на конкурс «Новая волна» представлять Украину. По его словам, другие артисты не решились на поездку в Сочи из-за страха осуждения на родине.