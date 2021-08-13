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Адвокат Лозы придумал сумму компенсации за использование песни «Плот» в «Голосе»
Общество
Адвокат Лозы придумал сумму компенсации за использование песни «Плот» в «Голосе»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 13 августа. Известный российский певец и композитор Юрий Лоза заявил, что иском против Первого канала занимается его адвокат Роман Лукьянов.

Мосгорсуд 3 сентября проведет слушание по иску Лозы к федеральному каналу. Певец хочет получить 5 млн рублей за трансляцию его хита «Плот» в эфире вокального шоу «Голос». По словам музыканта, дело ведет его адвокат, он в курсе всех деталей.

«Он просто взял мою ситуацию, сам придумал сумму компенсации, собрал документы необходимые и направил в суд», — поделился артист с «Вечерней Москвой».

Все юридические действия Лукьянов производит по предоставленной ему Лозой доверенности. Музыкант даже не собирается присутствовать на слушании в суде.

Ранее Наташа Королева, Эмин Агаларов и другие российские звезды предложили присвоить посмертно звание заслуженной артистки России певице Юлии Началовой. Однако Юрий Лоза выступил против этой инициативы, заявив, что «квоты не резиновые». По его словам, среди артистов есть много желающих получить это звание.

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