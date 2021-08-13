Форвард «Миннесоты» Фолиньо готов отправиться за Капризовым в Сибирь

Сент-Пол, 13 августа. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Ник Фолиньо заявил о готовности вернуть Капризова в команду во что бы то ни стало.

Российский форвард три раза отклонялся предложение со стороны генерального менеджера «дикарей» Билла Герина продлить соглашение. Кирилл Капризов не верит, что «Миннесота» в ближайшее время будет способна бороться за Кубок Стэнли. Игрок хочет продлить контракт с нынешним клубом, но только на три-четыре года. Переговоры между сторонами зашли в тупик. Форвард «Уайлд» Ник Фолиньо готов пойти на все, чтобы Капризов в итоге доехал до Сент-Пола в следующем сезоне.

«Я лично полечу в Сибирь (или где он там сейчас), чтобы вернуть этого парня назад с секретной миссией», — заявил хоккеист в интервью американскому изданию Bardown Beauties.

Ранее стало известно, что «Миннесота» может обменять Капризова в «Баффало». Информацию подтвердил американский журналист The Hockey News Лайл Ричардсон.