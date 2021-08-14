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«Это недопустимо»: Вячеслав Калинин возмущен отказом «Родине» в регистрации на выборы
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«Это недопустимо»: Вячеслав Калинин возмущен отказом «Родине» в регистрации на выборы
Федеральное агентство новостей  /  Общественное достояние

Основатель российского ИА «Ветеранские вести», ветеран боевых действий на Северном Кавказе Вячеслав Калинин отреагировал на решение Петербургского горизбиркома об отказе партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. Напомним, причиной стало то, что подписи политической силы якобы собирались с нарушениями норм действующего федерального закона.

По мнению Калинина, ЦИК не допускает к выборам не только патриотическую партию, но вместе с ней и тех людей, которые искренне хотят быть полезными обществу и стране.

«Совершенно недопустимо препятствовать гражданам в реализации их законной инициативы — быть избранными. ЦИКу следует внимательнее и корректнее относиться к каждой из подобных возникших ситуаций. В этой связи мне хочется выразить слова искренней поддержки истинному герою России, нашему выдающемуся соотечественнику — Максиму Шугалею и заслуженной артистке России Татьяне Булановой. Такие люди, как вы, нужны в законодательных органах. Вам доверяют и верят люди, только вперед! Мы с вами!» — отметил Вячеслав Калинин.

Ранее публицист, политический аналитик Юрий Голубь высказал мнение насчет отказа партии в регистрации. По его мнению, зачастую подписи отбираются по формальным признакам, не имеющим ничего общего с реальной картиной поддержки партии. Эксперт добавил, что «Родина» собрала вполне адекватное количество подписей, а подделанными их признали несправедливо.

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