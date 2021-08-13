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Васильев назвал актрису Олесю Судзиловскую примером идеальной содержанки
Шоу-бизнес
Васильев назвал актрису Олесю Судзиловскую примером идеальной содержанки
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 13 августа. Ведущий «Модного приговора» Александ Васильев эмоционально высказался об образе актрисы Олеси Судзиловской. Стилист отметил, что именно таких женщин хотят в содержанки и любовницы.

Известный историк моды Александр Васильев часто делает детальный разбор образов знаменитостей. На этот раз ведущий «Модного приговора» высказался о стиле актрисы театра и кино Олеси Судзиловской. В первую очередь он отметил, что каждый наряд артистки выгодно подчеркивает ее привлекательные формы. По словам Васильева, звезда кино — идеальный пример женщины, которую берут в содержанки возрастные богачи.

«На фоне молодежи, нового поколения артисток, Олеся — настоящая королева гламура <...>Именно такую шикарную женщину они хотят видеть своей женой, любовницей, подругой, музой, содержанкой, как в известном сериале!» — заявил стилист в своей авторской колонке на портале «7Дней».

Если Олеси Судзиловской от историка мода достались лишь комплименты, то певицу Полину Гагарину стилист раскритиковал в пух и прах. По мнению ведущего «Модного приговора» исполнительнице хита «Я тебя не прощу никогда» нужно поработать над своими образами, ведь сейчас она одевается совершенно не по статусу.

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