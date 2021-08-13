Васильев назвал актрису Олесю Судзиловскую примером идеальной содержанки

Москва, 13 августа. Ведущий «Модного приговора» Александ Васильев эмоционально высказался об образе актрисы Олеси Судзиловской. Стилист отметил, что именно таких женщин хотят в содержанки и любовницы.

Известный историк моды Александр Васильев часто делает детальный разбор образов знаменитостей. На этот раз ведущий «Модного приговора» высказался о стиле актрисы театра и кино Олеси Судзиловской. В первую очередь он отметил, что каждый наряд артистки выгодно подчеркивает ее привлекательные формы. По словам Васильева, звезда кино — идеальный пример женщины, которую берут в содержанки возрастные богачи.

«На фоне молодежи, нового поколения артисток, Олеся — настоящая королева гламура <...>Именно такую шикарную женщину они хотят видеть своей женой, любовницей, подругой, музой, содержанкой, как в известном сериале!» — заявил стилист в своей авторской колонке на портале «7Дней».

Васильев призвал всех женщин брать пример с 47-летней актрисы, ведь она явно следит за собой. Плоскому животику Судзиловской без грамма лишнего веса можно только позавидовать, подчеркнул историк моды. Обратил внимание ведущий «Модного приговора» и на дорогие украшения, которыми дополняет звезда почти каждый свой образ. «Не ошибусь, если скажу, что в каждом ухе Судзиловской висит по квартире в Орехово-Борисове или Бирюлеве», — заявил Васильев.

Если Олеси Судзиловской от историка мода достались лишь комплименты, то певицу Полину Гагарину стилист раскритиковал в пух и прах. По мнению ведущего «Модного приговора» исполнительнице хита «Я тебя не прощу никогда» нужно поработать над своими образами, ведь сейчас она одевается совершенно не по статусу.