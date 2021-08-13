Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 19:42
19:40
Происшествия
Житель Воронежа будет награжден за помощь пострадавшим при взрыве автобуса
19:37
Общество
Актер Чардымский объяснил, как искусство борется с реальными проблемами общества
19:34
Политика
Яркая программа Шугалея убедила политолога Самонкина в успехе на грядущих выборах
19:33
Общество
Адвокат Лозы придумал сумму компенсации за использование песни «Плот» в «Голосе»
19:32
Спорт
Форвард «Миннесоты» Фолиньо готов отправиться за Капризовым в Сибирь
19:28
Шоу-бизнес
Васильев назвал актрису Олесю Судзиловскую примером идеальной содержанки
19:28
Армия
Эшелон с бронетехникой прибыл из Белоруссии в Алабино для участия в конкурсе АрМИ-2021
19:25
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова рассказала, как экономит на сыне Петросяна
19:24
Общество
Историк рассказал, как крымское село Приятное Свидание получило уникальное название
19:24
Происшествия
Тело пропавшего в Стамбуле 20-летнего россиянина опознали родители
Все новости

Эшелон с бронетехникой прибыл из Белоруссии в Алабино для участия в конкурсе АрМИ-2021
Армия
Эшелон с бронетехникой прибыл из Белоруссии в Алабино для участия в конкурсе АрМИ-2021
youtube.com  /  Prt Scr serhiy zgurets

Москва, 13 августа. Боевые машины из Белоруссии прибыли эшелоном в подмосковное Алабино для участия в «Танковом биатлоне» – одном из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр.

Напомним, в текущем году конкурс АрМИ-2021 и международный военно-технический форум «Армия-2021» будут проходить параллельно. До начала двух масштабных событий осталось немногим больше недели.

Известно, что в ходе конкурса «Танковый биатлон» белорусские танкисты продемонстрируют свое мастерство на боевых машинах Т-72, которые уже отправлены в боксы Таманской дивизии. В пресс-службе Минобороны РФ также сообщили о том, что участники мероприятия будут размещены в специальных благоустроенных общежитиях.

Первый заезд конкурса «Танковый биатлон» состоится 22 августа. Жеребьевка участников пройдет уже в ближайшее время.

Ранее аналитики The National Interest рассказали, почему танк Т-90С по праву можно считать одной из самых успешных экспортных разработок российской оборонной промышленности.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Эшелон с бронетехникой прибыл из Белоруссии в Алабино для участия в конкурсе АрМИ-2021
танковый биатлон арми-2021 ВС Белоруссии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru