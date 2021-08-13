Эшелон с бронетехникой прибыл из Белоруссии в Алабино для участия в конкурсе АрМИ-2021

Москва, 13 августа. Боевые машины из Белоруссии прибыли эшелоном в подмосковное Алабино для участия в «Танковом биатлоне» – одном из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр.

Напомним, в текущем году конкурс АрМИ-2021 и международный военно-технический форум «Армия-2021» будут проходить параллельно. До начала двух масштабных событий осталось немногим больше недели.

Известно, что в ходе конкурса «Танковый биатлон» белорусские танкисты продемонстрируют свое мастерство на боевых машинах Т-72, которые уже отправлены в боксы Таманской дивизии. В пресс-службе Минобороны РФ также сообщили о том, что участники мероприятия будут размещены в специальных благоустроенных общежитиях.

Первый заезд конкурса «Танковый биатлон» состоится 22 августа. Жеребьевка участников пройдет уже в ближайшее время.

Ранее аналитики The National Interest рассказали, почему танк Т-90С по праву можно считать одной из самых успешных экспортных разработок российской оборонной промышленности.