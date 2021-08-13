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Татьяна Брухунова рассказала, как экономит на сыне Петросяна
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова рассказала, как экономит на сыне Петросяна
instagram.com  /  @bruhunova

, 13 августа. Жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — не скрывает своей любви к бредовым вещам. Несмотря на то, что сама одевается в Dior и Prada, сыну она покупает одежду в масс-маркете.

Молодая супруга юмориста почти на каждом снимке, которые выставляет в Instagram-аккаунте, позирует в одежде премиальных брендов. Dior, Prada, Versace, MaxMara, Saint Lairen — это лишь небольшой список любимых марок Брухуновой. Однако жена Петросяна — девушка, ко всему прочему, еще и крайне рассудительная. Сама одеваясь в люкс, она нашла способ сэкономить на одежде сына Вагана.

«Большую часть одежды я покупаю сыну в масс-маркете, так как не вижу смысла тратить деньги на то, из чего он вырастет за пару месяцев», — объяснила свою позицию супруга артиста.

Несмотря на внушительные траты на шопинг, Брухунова уверяет, что относится к деньгам очень рационально. Оказалось, что после переезда в столицу девушке в буквальном смысле приходилось выживать на 8000 рублей в месяц. Жена Петросяна вспоминает, что во время студенчества она часто брала деньги в долг, и это доставляло ей физический дискомфорт. По словам Брухуновой, в такие моменты она делала все, чтобы вернуть долг как можно скорее.

Ранее жена юмориста поделилась с поклонниками летним фото, которое вызвало восторг у пользователей Сети. На снимке она позирует на фоне ярких цветов в платье, идеально вписывающемся в живописный растительный антураж.

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Все новости / Шоу-бизнес / Татьяна Брухунова рассказала, как экономит на сыне Петросяна
семья петросян сын брухунова
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