Тело пропавшего в Стамбуле 20-летнего россиянина опознали родители

Стамбул, 13 августа. Родственники опознали тело пропавшего в Турции 20-летнего Марка Рагина. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на генконсульстве РФ в Стамбуле.

Тело молодого человека без признаков жизни было обнаружено на скалах у побережья острова Бургазада. Рядом с трупом находилась сумка с документами пропавшего россиянина.

Точная причина смерти Рагина станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Ведется подготовка к репатриации.

Марк Рагин перестал выходить на связь в конце прошлого месяца. После его исчезновения турецкие правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящий момент обстоятельства гибели юноши устанавливаются.