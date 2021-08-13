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Происшествия
Тело пропавшего в Стамбуле 20-летнего россиянина опознали родители
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Тело пропавшего в Стамбуле 20-летнего россиянина опознали родители

  /   Обновлено: 13 августа 2021 19:32
Происшествия
Тело пропавшего в Стамбуле 20-летнего россиянина опознали родители
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Стамбул, 13 августа. Родственники опознали тело пропавшего в Турции 20-летнего Марка Рагина. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на генконсульстве РФ в Стамбуле.

Тело молодого человека без признаков жизни было обнаружено на скалах у побережья острова Бургазада. Рядом с трупом находилась сумка с документами пропавшего россиянина.

Точная причина смерти Рагина станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Ведется подготовка к репатриации.

Марк Рагин перестал выходить на связь в конце прошлого месяца. После его исчезновения турецкие правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящий момент обстоятельства гибели юноши устанавливаются.

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турция смерть россиянин
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