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Приемная дочь Хворостовского показала трогательное фото с внуками певца
Шоу-бизнес
Приемная дочь Хворостовского показала трогательное фото с внуками певца
wikipedia.org  /  Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

Москва, 13 августа. Дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария опубликовала в Instagram-аккаунте трогательный снимок с внуками артиста и рассказала о таинственном совпадении в ее жизни.

Дмитрий Хворостовский, прославившийся на весь мир благодаря своему уникальному баритону, скончался в 2017 году от тяжелой болезни. Оперный певец оставил после себя не только внушительное творческое наследие, но и большое количество детей и внуков. В первом браке с танцовщицей Светланой Хворостовской у артиста родились трое наследников, кроме того он удочерил ребенка жены от прошлых отношений — девочку Марию. Вторая жена Хворостовского Флоранс Илли подарила ему Флоранс Илли родила певцу еще двух детей.

На днях приемная наследница оперного певца Мария, которая в этом году отметила 39-летие, показала на своей странице в Instagram подросших внуков артиста. Вместе с супругом Фелипе Меггиоларо Марксом она растит 3-летнюю Арию и 2-летнего Лео. Девушка очень сожалеет, что Хворостовский не успел понянчиться с внуками. Она уверена – оперный певец был бы замечательным дедушкой. Снимок детей заставил Марию задуматься о таинственном совпадении в ее жизни.

«Я думала, почему так случилось, что у меня дети-погодки. Возможно ли, что я каким-то образом подсознательно воссоздала опыт семьи, когда я была старшей сестрой двойняшкам Даниэлю и Саше?» — поделилась размышлениями приемная дочь Хворостовского.

Дмитрий Хворостовский долгое время боролся с раком мозга. Незадолго до своей смерти оперный певец просил свою супругу Флоранс Илли с кем-нибудь познакомиться, чтобы не быть одной после его ухода.

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хворостовский фото семья
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