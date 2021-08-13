Цымбалюк-Романовская призвала не осуждать Алентову за выход на сцену после смерти Меньшова

Москва, 13 августа. Третья жена артиста Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала решение актрисы Веры Алентовой вернуться на к работе после смерти супруга.

Вдова режиссера Владимира Меньшова, скончавшегося в начале июля, появилась на театральной сцене 12 августа. Артистка сыграла главную роль в спектакле «Ложные признания». При этом многие поклонники сочли, что Алентова недостаточно долго была в трауре и начала выступать слишком скоро после смерти супруга.

Цымбалюк-Романовская призвала не осуждать актрису за возвращение к работе. Пианистка вспомнила, что в далеком 1987 году именно профессия помогла Джигарханяну пережить страшную трагедию — смерть дочери. Возвращение Алентовой на сцену Цымбалюк-Романовская считает лучшей данью памяти Меньшова, пишет «Вечерняя Москва».

«Только аморальные люди могут ее оскорблять за выход на сцену. Ведь потеря близкого — это такая трагедия и боль, что самому умереть хочется», — подчеркнула знаменитость.

По мнению пианистки, вдова оскароносного режиссера поступила верно. Цымбалюк-Романовская хорошо понимает актрису, поскольку сама сталкивалась с подобной утратой.

Вера Алентова прожила в браке с Меньшовым почти 60 лет. Актриса ранее вспомнила трогательную и романтичную историю из жизни с мужем.