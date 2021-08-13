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Запад использует доклад AI для дестабализиации обстановки в России перед выборами
Политика
Запад использует доклад AI для дестабализиации обстановки в России перед выборами
amnesty.org  /  Amnesty International

Лондон, 13 августа. Доклад западной исследовательской организации Amnesty International о «мирных» протестах в России может использоваться Западом в деструктивных целях.

Намерения западных спецслужб использовать доклад AI раскрыли журналисты «ПолитЭксперта». «Мирными» сотрудники AI считают все акции, проходившие в России под руководством осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального, его соратника Леонида Волкова и координаторов его региональных экстремистских структур. Доклад также подвергает необоснованной критике действия сотрудников правоохранительных органов и властей. Подобными предвзятыми формулировками Запад пытается дестабилизировать обстановку в России перед выборами в Госдуму.

В честности и в неподкупности AI есть серьезные сомнения, хотя она и утверждает, что не финансируется государственными структурами ни одной из стран мира. Как выяснилось еще в 2019 году, британскому отделению организации сотни тысяч долларов жертвует фонд американского инвестора Джорджа Сороса Open Society Foundation (деятельность организации признана нежелательной в России). Другие крупные донатеры AI также известны своей агрессивной антироссийской позицией.

Фигура осужденного за мошенничество Алексея Навального также не покидает повестку AI. Как отмечали аналитики Федерального агентства новостей, несмотря на заключение Навального в тюрьме, его личность продолжают использовать для влияния на информационное поле.

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