Экономист назвал правильной мерой уход России от доллара

Россия продолжает уходить от «долларовой зависимости». Так, например, Банк России существенно сократил долю доллара, евро и юаня в структуре международных резервов, одновременно нарастив долю золота.

Лидировать продолжают активы в евро с долей 29,5%. За одни год доля европейской валюты снизилась на 1,1%. На второе место вышли активы в золоте, его доля увеличилась с 19,1% до 22,9%. Доллар сместился на третью позицию, его доля снизилась с 24,2% до 22,2%. Позиции юаня в валютных резервах Банка России несколько ослабли: доля китайской валюты снизилась с 13,2% до 12,2%. Далее идут британские фунты (5,9%), доля прочих валют выросла с 6,9% до 7,3%.

В свою очередь, эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему так важно, чтобы Россия ушла от доллара. По его словам, Москва делает правильно, отказываясь от американской валюты.

«Уход от доллара — правильная мера. Лед тронулся. Сегодня идет сокращение доли доллара и ценных бумаг, номинированных в долларах. Если сравнить с тем, что было около десяти лет назад, то можно проследить, что произошло очень существенное сокращение доллара в наших золотовалютных резервах. Фактически происходит ликвидация до нуля долларовой части в Фонде национального благосостояния России. Почему? Потому, что был риск, что фонд может пострадать в случае очередных американских санкций», — сказал собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

Помимо этого, добавил эксперт, Россия сокращает долю доллара, чтобы в случае чего активы нельзя было заморозить.

«Однако доллар еще остается в структуре Центробанка, потому что по всем правилам данные финансовые учреждения не могут быть подвергнуты санкциям. Получается, что уход от доллара — защита от США, чтобы средства не были заморожены», — резюмировал Александр Дудчак.

России целесообразно продолжить сокращение долларовой составляющей в международных резервах, чтобы не допустить проблем для своей экономики в связи с экономической ситуацией в США. Такое заключение сделало Министерство иностранных дел РФ.