Лавров выступил за учреждение Дня поисковика в России

Москва, 13 августа. Предложение учредить в Российской Федерации День поисковика озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал об этом во время выступления на лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета». Идею он адресовал губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

«Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен», — отметил Лавров.

Российские археологи регулярно демонстрируют новые находки. Так, они обнаружили редкие ювелирные украшения и серебряные монеты в Суздальском Ополье и в районе Старой Рязани.