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Лавров выступил за учреждение Дня поисковика в России

  /   Обновлено: 13 августа 2021 19:25
Общество
Лавров выступил за учреждение Дня поисковика в России
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 13 августа. Предложение учредить в Российской Федерации День поисковика озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал об этом во время выступления на лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета». Идею он адресовал губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

«Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен», — отметил Лавров.

Российские археологи регулярно демонстрируют новые находки. Так, они обнаружили редкие ювелирные украшения и серебряные монеты в Суздальском Ополье и в районе Старой Рязани.

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Все новости / Общество / Лавров выступил за учреждение Дня поисковика в России
россия лавров мид праздник день поисковика
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