Талибы захватили аэропорт в афганском городе Таринкот

Кабул, 13 августа. Боевики радикального движения "Талибан"1 (запрещено в РФ) взяли под свой контроль аэропорт города Таринкот, который является столицей провинции Урузган.

К настоящему моменту радикалам удалось захватить весь город. Под их контроль перешли все официальные учреждения, полицейские участки и аэропорт. Здание местной тюрьмы разрушено, а все заключенные освобождены. При этом начальник местной полиции и все защищавшие город афганские солдаты перешли на сторону талибов.

Боевики проводят наступательную операцию на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана. К настоящему моменту талибам удалось взять под свой контроль более 70% территории республики. Афганские военные оказывают сопротивление радикалам, однако ситуация складывается не в их пользу.

Ранее стало известно, что в Кабуле начали эвакуацию сотрудников дипломатического представительства Дании. По такому же пути могут пойти и Соединенные Штаты Америки.

1 Организация запрещена на территории РФ.