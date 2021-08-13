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Ученые перечислили семь самых полезных продуктов для здоровья кишечника
Общество
Ученые перечислили семь самых полезных продуктов для здоровья кишечника
pixabay.com

Москва, 13 августа. Здоровье кишечника обусловлено балансом между «плохими» и «хорошими» бактериями, который можно поддержать, добавив в рацион семь определенных продуктов.

Улучшить пищеварение поможет кожура цитрусовых. Цедра является источником d-лимонена, который поддерживает перистальтику. Снижению газообразования поспособствует употребление имбиря. Овес является источником бета-глюкана. Этот пребиотик увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике.

Употребление шпината позволит предотвратить размножение вредных микроорганизмов. К полезным для органов ЖКТ относятся ферментированные продукты. Яблоки снизят кислотность желудка. Также в рацион следует включить виды лососевых рыб. Яблоки рекомендуется употреблять вместе с кожурой. Она содержит полезную для организма клетчатку, а также витамины и антиоксиданты.

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