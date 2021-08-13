Зоологи открыли неизвестный ранее вид игрунок в лесах Бразилии

Бразилиа, 13 августа. Группе ученых ужалось открыть новый вид игрунок, который обитает в тропических лесах бразильского штата Мату-Гросу.

Представители этого вида обезьян, по данным зоологов, отличаются от своих сородичей не только расцветкой, но и генами. По итогам изучения этих животных ученые написали статью, которую позже опубликовали в Scientific Reports.

«Особи окрашены достаточно специфично. В частности, поясница у них светло-серая, а нижняя часть тела и лапы имеют оранжевый оттенок», — пояснили они.

Новый вид обезьян был обнаружен в междуречье бразильских рек Журуэна и Телис-Пирис. Данный участок Амазонии характерен тем, что джунгли в нем вырубают и выжигают особенно быстро. В связи с этим обнаруженным игрункам грозит исчезновение.

Зимой у семейства красноруких тамаринов в Нижегородском зоопарке «Лимпопо» произошло пополнение. Здесь на свет появились сразу несколько детенышей обезьян.