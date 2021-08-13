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Александр Емельяненко считает себя талантливее брата Федора

  /   Обновлено: 13 августа 2021 19:06
Спорт
Александр Емельяненко считает себя талантливее брата Федора
facebook.com  /  Alexander Emelianenko

Москва, 13 августа. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что считает себя талантливее старшего брата, выступающего в промоушене Bellator.

Федор Емельяненко продолжает подготовку к бою с Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве. Этот поединок может стать последним в карьере легенды MMA. Его брат Александр недавно дал интервью YouTube-каналу «Руки Выше». Спортсмен признался, что считает себя талантливее звездного родственника.

«Когда мы на сборы выезжали, я его и в партере борол, когда в форме был. На руках его перебивал. То есть во всех аспектах был сильнее — и в борьбе, и в боксе. И бегал больше него, и дышал», — отметил он.

Свой последний поединок Александр Емельяненко провел летом прошлого года на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову.

Ранее американец Тимоти Джонсон поделился ожиданиями от боя с Федором Емельяненко. Поединок пройдет на столичной «ВТБ Арене» 23 октября.

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спорт емельяненко mma
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