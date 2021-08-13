«Балканская сплетница» рассказала о роли албанских группировок в мировом наркотрафике

Богота, 13 августа. Колумбийские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают о задержании в стране членов крупного албанского наркосиндиката, который занимается поставками наркотиков в США и Европу.

Согласно опубликованной информации, 19 июля в пригороде города Барранкилья колумбийская полиция задержала албанца Агима Черму и четверых граждан Колумбии. У них было изъято 333 кг. кокаина и около 500 тыс. евро. Сообщается, что операция была проведена при содействии американского Управления по борьбе с наркотиками. В настоящее время все задержанные ожидают передачи американским властям.

Задержание Агима Чермы вскрыло присутствие в Колумбии, Эквадоре и ряде других стран региона разветвленной сети албанской наркомафии, которая контролирует поставки наркотиков, ежемесячно поставляя в США и Европу запрещенных веществ на сумму более 2 млрд долларов.

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По данным следствия, Черма прибыл в Колумбию в 2014 году и за это время сумел наладить контакты с наркокартелем «Клан дель Гольфо» и с представителями «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC), став крупнейшим посредником между европейскими группировками, занятыми торговлей наркотиками, и крупнейшими производителями зелья. Поставки осуществлялись из международного аэропорта Альфонсо Бонилья Арагон, расположенного рядом с колумбийским городом Пальмира. Местная таможня и сотрудники авиационных властей страны за «малую долю» закрывали глаза на многочисленные чартерные рейсы, которые организовал Агима Черма, и не слишком дотошно проверяли грузы, которые отправлялись на этих бортах.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказал международной редакции ФАН о месте албанских группировок в мировом распределении наркотрафика.

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«Первые упоминания связей между албанскими преступным группами и колумбийскими наркокартелями появились еще в 2001 году. Тогда в Колумбии были арестованы трое албанцев, а в самой Албании раскрыли сеть торговли кокаином. В то время албанцы выступали в качестве эмиссаров итальянских мафиозных кланов, таких как «Ндрангета» и «Каморра», а также были представителями наркоторговцев из других европейских стран – например, Греции и Испании. Впоследствии из посредников они сумели превратиться в ключевых дистрибьютеров и заняли свою нишу на европейском рынке. В 2012 -2016 годы площади посевов коки значительно разрослись, колумбийские картели искали новые рынки сбыта и партнеров. Ими и стали уже зарекомендовавшие себя албанские ОПГ», — рассказывает «Балканская сплетница».

Федеральное агентство новостей /

Автор отмечает, что албанцы ведут довольно агрессивную «маркетинговую политику», вследствие чего они смогли стать основным связующим звеном между производителями кокаина в странах Латинской Америки и его потребителями в Европе и США.

«С тех пор, как албанцы напрямую вышли на поставщиков, дела пошли в гору. Например, зафиксированы случаи, когда албанские наркоторговцы, действующие на территории Великобритании, закупали кокаин у колумбийских картелей по цене от 5 тыс. фунтов стерлингов за килограмм, преподносили это как «выгодную сделку с голландскими оптовиками», а потом продавали его по 22 тыс. фунтов стерлингов за кило. Предприимчивые албанцы и сегодня ищут новые маршруты и способы доставки, а также методы отмывания заработанных на наркотрафике средств. Например, помимо привычных контейнерных перевозок в ящиках с бананами пару лет назад они стали использовать чартерные рейсы. Весной 2018 года два албанца были арестованы после того, как пытались перевезти тонну кокаина на чартере из Колумбии в Мадрид».

Федеральное агентство новостей /

Блоггер считает, что арест Агима Чермы не станет серьезным ударом по преступному бизнесу — свято место пусто не бывает. Поток наркотиков, который направляется из Латинской Америки в другие страны мира, постоянно растет и проблему невозможно решить арестом одного из наркоторговцев.