Сервис Apple TV+ показал первый кадр ленты «Финч» с Томом Хэнксом

Лос-Анджелес, 13 августа. Стриминговый сервис Apple TV+ впервые показал кадр из нового фантастического фильма «Финч», в котором Том Хэнкс сыграл главную роль.

Изображение опубликовали в официальном Twitter-аккаунте платформы. На кадре можно увидеть Хэнкса в компании робота и собаки.

Действие ленты «Финч» развернется после глобальной катастрофы, унесший жизни большинства населения планеты. Хэнкс играет в фильме инженера по имени Финч, около десяти лет живущего в бункере вместе с псом.

Герой создает робота, чтобы тот ухаживал за питомцем, когда самого инженера не станет. По сюжету троица выбирается из бункера и отправляется в путешествие.

Режиссером «Финча» стал лауреат премии «Эмми» Мигель Сапочник, поставивший далеко не один эпизод сериала «Игра престолов». Премьера фильма запланирована на 5 ноября. Корпорация Apple выкупила эксклюзивные права на кинокартину.