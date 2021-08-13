Арзамасова назвала причины, которые толкнули Проклову на скандальное признание

Москва, 13 августа. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова уверена, что в будущем Елена Проклова может сильно пожалеть о своих скандальных откровениях в эфире федерального телеканала.

Актриса театра и кино Елена Проклова весной этого года рассказала, что стала жертвой сексуальных домогательств в 15 лет. Она отказалась называть имя растлителя, однако уточнила — это известный артист, которого уже нет в живых. Вместо поддержки коллеги Проковой резко ее осудили, отметив, что звезда в эфире федерального канала устроила сеанс никому не нужной психотерапии.

А вот Лиза Арзамасова, в отличие от многих звезд шоу-бизнеса, не захотела давать оценку признаниям актрисы. По ее словам, всех слагаемых этой истории многолетней давности не узнает никто. Звезда «Папиных дочек» видит три причины, которые могли толкнуть Елену Проклову на подобные откровения.

«Либо это действительно болело, происходила какая-то невероятно страшная ситуация, о которой теперь хватило смелости рассказать, и этот человек хочет на примере своих ошибок сделать так, чтобы другие девчонки не поступали так же, чтобы сохраняли в себе стержень в моменте, а не потом, выстраивать личные границы научились», — высказалась Арзамасова в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Кроме того, актриса предположила, что Проклова могла поддаться душевному порыву и на эмоциях рассказать на многомиллионную аудиторию о личном. В таком случает, считает звезда «Папиных дочек», артистка крупно пожалеет о содеянном.

Однако сама Елена Проклова уверена, что все сделала правильно. В беседе с ФАН она рассказала о большом количестве поддержки, которую получила от обычных женщин, столкнувшихся с домогательствами. Она надеется, что своим признанием привлекла внимание к важной теме и проблему харассмента начнут решать на законодательном уровне.