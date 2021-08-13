Ведущий Кузичев в прямом эфире перехитрил украинского политолога в споре об «СП-2»

Москва, 13 августа. Слова киевского политолога Василя Вакарова об «украинской карте» обернулись катастрофическим поражением в споре с ведущим ток-шоу «Время покажет» Анатолием Кузичевым.

Выпуск политического ток-шоу «Время покажет» оказался богат на дискуссии по поводу запуска трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2». Вакаров стремился доказать, что вся история «СП-2» — это история давления на Украину, и сейчас «украинскую карту» разыгрывают между собой претенденты на главенство в бундестаге — партии ХДС и «Зеленые».

Именно слова Вакарова о карте Кузичев использовал, чтобы ловко переиграть приглашенного эксперта. Ведущий Первого канала резонно заметил: если Украина — это лишь карта, то ей пользуются, с ней никто и никогда не будет разговаривать.

«Сидят за столом два картежника, играют в карты, и одна из них — это Украина. Вы осознаете, что вами играют? Вы себя картой назвали. Кто-нибудь сталкивался с тем, чтобы с «семеркой» договаривались? Я специально говорю, что с «семеркой», — перехитрил Вакарова ведущий «Время покажет».

Киевский политолог попытался оспорить ловкую ремарку Кузичева, но тот сумел четко объяснить, что «СП-2» — самый дешевый и самый надежный способ доставки голубого топлива из России в ФРГ. Истерики Вакарова и других членов политического истеблишента Киева по поводу трансбалтийского газопровода подробно объяснил социолог Евгений Копатько.