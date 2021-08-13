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Режиссеры Надеин и Чардымский поспорили о необходимости общественных запретов

  /   Обновлено: 13 августа 2021 18:59
Общество
Режиссеры Надеин и Чардымский поспорили о необходимости общественных запретов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 13 августа. Режиссер документального кино Сергей Надеин и актер Алексей Чардымский обсудили необходимость внедрения общественных запретов в эфире шоу «Слово против слова».

Дебаты кинодеятелей состоялись в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». По мнению Надеина, в 1990-е годы общество в России морально разложилось как раз из-за снятия запретов.

«Были отпущены рычаги управления обществом, и вот мы получили девяностые годы: и криминальную вспышку, и моральное падение в обществе, и засилье американской культуры», — отметил создатель документального кино.

Надеин считает, что проблемы в обществе были и в 1980-е годы, когда запреты существовали, однако все сложности находились в вялотекущем состоянии. Эти трудности возникли еще в 1945 году, когда СССР начал сотрудничать с Западом, и оттуда просочилась иностранная культура, пояснил режиссер.

«Стали модными западные вещи, джинсы, западные бренды, Coca-Cola, появились стиляги. Проблемы были, но не такие агрессивные, потому что общество жило по правилам», — продолжил рассуждать эксперт.

Актер Чардымский, который также является режиссером и сценаристом, придерживается другой позиции в вопросе общественных запретов. По его мнению, они лишь создают дополнительную рекламу.

«Поэтому этот поток помоев западных радиостанций в СССР слушался. Сейчас эти пропагандистские рупоры Госдепа в России не запрещены и поэтому неинтересны. Не считаете ли вы, что при помощи запретов мы только разрекламируем то, что опасно для нашей страны?» — поспорил с оппонентом актер.

«В любом деле нужна золотая середина, глобальные запреты вызовут отторжение. С другой стороны, цензура — это фильтр, который отделяет добро от зла, плохие вещи от хороших. Общество должно жить по правилам — без них начинается хаос», — парировал Надеин.

Алексей Чардымский ранее высказался о современных лентах, рассказывающих о Великой Победе. Режиссер обозначил недостатки подобных картин.

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режиссеры надеин чардымский
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