Все больше артистов и медийных личностей изъявляют желание баллотироваться в депутаты. Кого-то из них поклонники не поддерживают, как, например, Юлию Волкову. Кого-то, напротив, защищают и одобряют, пример тому — Татьяна Буланова. Однако поощрение звезд в стремлении быть политиками — скорее исключение, чем правило.

Защитник Байкала, кандидат в депутаты Госдумы VIII созыва Сергей Зверев в беседе с корреспондентом ФАН рассказал свою историю общественной травли. Он признался, что столкнулся с негативом еще во времена работы в сфере моды. Позже, когда артист заявил о желании помогать Республике Бурятия и защищать Байкал, вместо поддержки он снова получил в свой адрес хейт.

«Травля тянется за мной еще с мира моды, когда я получал первые Гран-при еще в советское время. Каждая моя победа была для хейтеров ударом, травля была бесконечная, поражениям моим радовались, мой талант злил других. Злило то, что я двигаюсь вперед, развиваюсь, помогаю людям, детским домам. Все это их очень бесит. Со временем я с этим адаптировался, уже есть иммунитет к хейту», — поделился с ФАН Сергей Зверев.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник агентства добавил, что еще больше негатива стал получать после объявления о желании стать политиком. Напомним, Зверев зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Зеленые».

«Хейт продолжился, когда я встал на защиту Байкала. Травля была сильная, она продолжается до сих пор. Когда я баллотировался в депутаты, меня предупреждали: как только я получу мандат, агрессии будет еще больше. Я привык к этому давно, травля в моей жизни была практически всегда. Став кандидатом в депутаты, я каждый день такие новости о себе узнаю, просто ужас! Думал, к этому готов, но оказалось, не очень, потому что это мощно. На меня обрушилась несправедливая травля уже на совершенно другом уровне», — рассказал защитник Байкала.

Сергей Зверев обратил внимание, что не любит жаловаться и рассказывать о личных переживаниях. Но он посчитал, что его история, возможно, даст понять другим звездам, столкнувшимся с травлей, что они не одни.

«Мне некогда жаловаться, надо работать. Я этого ни в одном интервью еще не говорил, потому что не в моих принципах это выносить, никто не знал, что меня травят. Вы одна из первых, кому я вообще это рассказал, потому что жаловаться — это не по-мужски, я борюсь до конца, иду до победного», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее Сергей Зверев поддержал коллегу по цеху Викторию Дайнеко, которая не так давно столкнулась с хейтом по той же причине. Поклонникам не понравилось, что певица решила баллотироваться в Госдуму.