Автоэксперт озвучил свою версию взрыва автобуса в Воронеже

Пока полным ходом идет расследование взрыва в Воронеже, эксперты перебирают различные версии случившегося. Так, автоэксперт Владимир Сажин рассказал ФАН, что он думает по поводу инцидента.

Вечером 12 августа произошел взрыв в одной из маршруток Воронежа. Причины трагедии пока выясняются, на месте работают спецслужбы. После инцидента губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков в городе. За ночь специалисты проверили 800 маршруток. Серьезных нарушений выявлено не было. Уголовное дело о взрыве автобуса в Воронеже передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Число пострадавших возросло до 22 человек, количество погибших — два человека. На данный момент лечение в медучреждениях проходят 15 человек: трое пациентов в тяжелом состоянии, 12 — в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах. Пятерым помощь была оказана амбулаторно.

Сейчас рассматривается версия технической неисправности оборудования. По предварительным данным, причиной может быть незаконное переоборудование транспорта с бензинового на газовое топливо.

По словам автоэксперта Владимира Сажина, момент взрыва попал в объектив видеорегистратора, поэтому можно заметить, что автобус разорвало изнутри в тот момент, когда рядом находились люди. Специалист отмел версию того, что причиной ЧП могло послужить газовое оборудование.

«Если посмотреть на повреждения автобуса, то взрыв произошел в салоне. Транспортное средство раздуло изнутри. Газовые баллоны, если они стоят по правилам, находятся либо на крыше, либо сзади автобуса. Поэтому повреждения были бы либо сзади, либо сверху. Потому можно сразу отметать версию технической неисправности газового оборудования. Думаю, нужно обратить внимание на то, что произошло внутри салона. Скорее всего, там — центр взрыва. Это мои наблюдения и версия. Уверен, в любом случае следственные органы установят причины произошедшего и виновных», — сказал Владимир Сажин.

Воронежские власти сообщили о назначении компенсаций родственникам погибших и пострадавшим в результате ЧП с автобусом.