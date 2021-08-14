Сергей Маркелов назвал возможную причину отказа «Родине» в регистрации на выборы

Отказ «Родине» в регистрации на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга мог быть результатом манипуляций чиновников. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

Эксперт прокомментировал новость о том, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. По его предположению, новая политическая сила стала бы слишком неудобной для многих депутатов, давно занимающих свои посты.

«Видимо команда, которая ответственна за эту ситуацию, объяснила кураторам в Москве, что они не гарантируют ту финальную конфигурацию, которая была бы нужна в ЗакСе. Видимо, страх, который транслировали питерские чиновники, превратился в такое административное решение», — пояснил Сергей Маркелов.

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В завершение он отметил, что предполагаемые действия петербургских чиновников не представляют собой что-то невиданное прежде.

«Чиновники любят манипулировать федералами. Питерские тоже научились этому. Страх нагнетается специально для того, чтобы представить все в нужном свете: «Мы не гарантируем» — «Раз не гарантируете, тогда используйте спецсредства». В данном случае это означает: «Давайте убирать с поля этих ребят, которые насобирали денег и теперь пытаются оттяпать кусок электората», — подытожил генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп».

Ранее Сергей Маркелов в беседе с ФАН оценил иск правительства Мексики на 10 млрд долларов к оружейным компаниям США. По его словам, оружейники США все сильнее чувствуют социальное давление.