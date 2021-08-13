Певицу МакSим выписали после двух месяцев в больнице. События дня

«Росатом» отвезет школьников и студентов на Северный полюс Госкорпорация «Росатом» проведет просветительскую экспедицию на Северный полюс 14-24 августа. В путешествие отправятся более 80 талантливых школьников и студентов со всей России в возрасте от 12 до 23 лет — победители Всероссийского детского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний», который был проведен в рамках празднования 75-летия атомной промышленности. Программа экспедиции состоит из трех блоков: лекционного, креативного и проектного. На первом этапе по традиции пройдут встречи молодежи с учеными, экспертами и полярниками.

Петербургский суд оставил под домашним арестом депутата Резника Невские Новости / Суд избрал меру пресечения петербургскому депутату Максиму Резнику, которого обвиняют в приобретении запрещенных веществ для личного потребления. Парламентарий будет находиться под домашним арестом в течение еще двух месяцев. Напомни, сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру, расположенную в доме №144 на набережной канала Грибоедова, и обнаружили там нарколабораторию. Во время рейда в помещении находился Максим Резник. В комнатах были найдены запрещенные вещества и приспособления для их производства.

Режим ЧС введен в Анапе из-за ожидаемых ливней Федеральное агентство новостей / Борис Гришин 13 августа власти Анапы ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. Данное решение было принято в связи с возможным ухудшением погодных условий на заседании, которое провел мэр Анапы Василий Швец. В этот же день режим ЧС также был введен в Новороссийске. Там в течение суток ожидаются сильные ливни, синоптики прогнозируют выпадение двухмесячной нормы осадков.