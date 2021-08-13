Певицу МакSим выписали после двух месяцев в больнице. События дня

«Росатом» отвезет школьников и студентов на Северный полюс
Госкорпорация «Росатом» проведет просветительскую экспедицию на Северный полюс 14-24 августа. В путешествие отправятся более 80 талантливых школьников и студентов со всей России в возрасте от 12 до 23 лет — победители Всероссийского детского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний», который был проведен в рамках празднования 75-летия атомной промышленности. Программа экспедиции состоит из трех блоков: лекционного, креативного и проектного. На первом этапе по традиции пройдут встречи молодежи с учеными, экспертами и полярниками.
Петербургский суд оставил под домашним арестом депутата Резника
Невские Новости /
Суд избрал меру пресечения петербургскому депутату Максиму Резнику, которого обвиняют в приобретении запрещенных веществ для личного потребления. Парламентарий будет находиться под домашним арестом в течение еще двух месяцев. Напомни, сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру, расположенную в доме №144 на набережной канала Грибоедова, и обнаружили там нарколабораторию. Во время рейда в помещении находился Максим Резник. В комнатах были найдены запрещенные вещества и приспособления для их производства.
Режим ЧС введен в Анапе из-за ожидаемых ливней
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин
13 августа власти Анапы ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. Данное решение было принято в связи с возможным ухудшением погодных условий на заседании, которое провел мэр Анапы Василий Швец. В этот же день режим ЧС также был введен в Новороссийске. Там в течение суток ожидаются сильные ливни, синоптики прогнозируют выпадение двухмесячной нормы осадков.
Певицу МакSим выписали после двух месяцев в больнице
Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы в пятницу, 13 августа. Об этом сообщила менеджер артистки Яна Богушевская.
«Ее сегодня выписали. Она приняла решение проходить дальнейшее лечение на дому с профессиональной помощью. В Москве. Ей нельзя вообще минимум год летать и предпринимать какие-то активности», — рассказала она.
Напомним, о госпитализации 38-летней МакSим стало известно 15 июня. Марина Абросимова сообщила в социальных сетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39°C. При этом результаты всех сданных певицей ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными. Состоянии звезды стало резко ухудшаться, медики ввели ее в состояние медикаментозного сна. После полутора месяцев в коме 3 августа МакSим окончательно пришла в себя.