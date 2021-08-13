В Московской области пройдет первый в мире Детский авиационно-космический салон

Детский авиационно-космический салон ДАКС-2021 впервые пройдет в подмосковном Жуковском 20–22 августа 2021 года.

В первый день салона пройдут отборочные соревнования по авиамоделированию и репетиция летной программы. На следующий день начнется основная программа, включающая соревнования по авиаралли с участием членов сборной России, показательные выступления мастеров спортивного пилотажа, демонстрационные полеты малой авиации и учебно-тренировочных реактивных самолетов Л-29 и Л-39. Своим мастерством поделятся и парапланеристы.

Гости салона смогут управлять настоящими воздушными шарами, а при желании — совершить с инструктором полет на воздушном шаре, дельтаплане и параплане. Также посетители салона смогут принять участие в запусках моделей ракет или посетить мастер-классы по авиа- и ракетомоделированию, встретятся с Героями Советского Союза и Российской Федерации, заслуженными летчиками-испытателями и космонавтами, известными конструкторами, инженерами и ветеранами отрасли.

В последний день салона, 22 августа, пройдет благотворительная акция для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. В программе такого парафеста ожидается катание на дельтапланах, парапланах, воздушных шарах и квадроциклах.



Вход на ДАКС-2021 для всех свободный. Это принципиальное решение организаторов первого Детского авиакосмического салона, который будет носить имя заслуженного летчика-испытателя, летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Игоря Волка.

«Цели у нас во многом совпадают: популяризация в семьях, среди детей и подростков достижений нашей страны в высоких технологиях, без чего невозможно представить будущее авиации и космонавтики», — рассказал Михаил Алексеев, главный конструктор самолета Ил–114.

Местом проведения выбран район Жуковский — Междуречье. Здесь, специально под проект ДАКС-2021, зарегистрирована новая посадочная площадка для самолетов и вертолетов малой авиации со взлетно-посадочной полосой протяженностью 700 метров.