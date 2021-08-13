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Белорукие гиббоны поразили посетителей Сахалинского зооботанического парка
Общество
Белорукие гиббоны поразили посетителей Сахалинского зооботанического парка
wikipedia.org  /  Derek Ramsey (Ram-Man) / CC BY-SA 2.5

Южно-Сахалинск, 13 августа. Белорукие гиббоны отправились на свою первую прогулку в уличном вольере и стали быстро осваиваться на новом месте жительства.

Свою первую прогулку в новом уличном вольере совершили белорукие гиббоны Сахалинского зооботанического парка. На экзотических зверьков пришли посмотреть гости и сотрудники учреждения.

Гиббоны Орфей и Ангелина начали изучать новую для них территорию, рассматривать окружающую обстановку и собравшихся зрителей. Вскоре приматы начали энергично прыгать и позировать на публику. Зрители завороженно смотрели на них и снимали происходившее на телефоны.

Вольер для гиббонов находится слева от входной зоны, декорирован под скальные выступы и тропическую растительность, также в нем есть водопад.

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали на видео первые шаги детеныша альпака.

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