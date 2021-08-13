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ФАН публикует видео подтоплений в Керчи

  /   Обновлено: 13 августа 2021 18:32
Происшествия
ФАН публикует видео подтоплений в Керчи
Global Look Press  /  Rupert Oberhäuser via www.imago-/www.imago-images.de

Керчь, 13 августа. Жителей Керчи начали эвакуировать из затопленных домов. Сотрудники экстренных служб спасли десять человек.

Власти Керчи стали эвакуировать местных жителей в пункт временного размещения из-за подтоплений. Решается вопрос о расселении эвакуированных людей в гостиницы и об организации питания для них.

В зоне подтопления находится порядка 40 домов. Сильные ливни, которые начались накануне, стали причиной разлива одной из городских рек. Уровень воды продолжает подниматься из-за непрекращающегося дождя.

Вода уже проникает во дворы. Зафиксированы случаи подтопления домов, расположенных в низине.

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керчь дождь наводнение
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