Тюремщики из Мичигана, позволившие заключенному умереть, предстанут перед судом США

Лансинг, 13 августа. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями обратился к властям США с требованием обеспечить беспристрастное и прозрачное расследование обстоятельств смерти 39-летнего Пола Бултхауса, который несколько часов умирал «под присмотром» медицинского персонала и сотрудников тюрьмы округа Маскегон, штат Мичиган. Российские правозащитники считают случившееся вопиющим случаем тюремного произвола, который привел к смерти человека.

Пол Бултхаус был помещен под стражу 22 марта 2019 года из-за того, что нарушил условия условно-досрочного освобождения. Из-за его алкогольной зависимости, усугубленной приемом антидепрессантов, у него развился «синдром отмены». Пола вскоре перевели в одиночную камеру детоксикации, где он должен был находиться под постоянным контролем персонала тюрьмы.

Утром 4 апреля тело Пола Бултхауса было обнаружено во время очередного обхода. Проведенное вскрытие показало, что смерть заключенного наступила в результате серии приступов, произошедших в результате абстинентного синдрома и внезапного отказа от антидепрессантов.

The 5 were on duty the night Paul Bulthouse, 39, suffered 17 seizures in a jail cell before dying in April 2019.https://t.co/EEWrHKOY5w