Тюремщики из Мичигана, позволившие заключенному умереть, предстанут перед судом США

Лансинг, 13 августа. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями обратился к властям США с требованием обеспечить беспристрастное и прозрачное расследование обстоятельств смерти 39-летнего Пола Бултхауса, который несколько часов умирал «под присмотром» медицинского персонала и сотрудников тюрьмы округа Маскегон, штат Мичиган. Российские правозащитники считают случившееся вопиющим случаем тюремного произвола, который привел к смерти человека.

Алкоголь и депрессия

Пол Бултхаус был помещен под стражу 22 марта 2019 года из-за того, что нарушил условия условно-досрочного освобождения. Из-за его алкогольной зависимости, усугубленной приемом антидепрессантов, у него развился «синдром отмены». Пола вскоре перевели в одиночную камеру детоксикации, где он должен был находиться под постоянным контролем персонала тюрьмы.

Утром 4 апреля тело Пола Бултхауса было обнаружено во время очередного обхода. Проведенное вскрытие показало, что смерть заключенного наступила в результате серии приступов, произошедших в результате абстинентного синдрома и внезапного отказа от антидепрессантов.

The 5 were on duty the night Paul Bulthouse, 39, suffered 17 seizures in a jail cell before dying in April 2019.https://t.co/EEWrHKOY5w — Emily Linnert (@emilylinnert) April 8, 2021

В связи со смертью заключенного было проведено расследование, которое завершилось 22 мая. Однако менее, чем через месяц шериф округа Маскегон Майкл Пулин инициировал повторное расследование.

Повторное расследование выявило, что персонал исправительного учреждения прекрасно знал о приступах у Пола Бултхауса, однако не предпринял никаких действий, чтобы оказать ему необходимую помощь. Служебная проверка выявила, что охранники несколько часов наблюдали за мучениями мужчины в мониторе видеонаблюдения, но проигнорировали его критическое состояние.

Семья погибшего подала иск против сотрудников исправительного учреждения: помощников шерифа и медицинского персонала компании Wellpath, халатность которых привела к смерти Пола.

«В день своей смерти Бултхаус перенес 15 припадков, начиная с 2 часов ночи, до того, как он умер вскоре после 5:30 утра. Припадки были зафиксированы камерами тюрьмы, но, по-видимому, были пропущены помощниками шерифа, которые, согласно документам, обязаны проводить регулярные проверки», — говорится в исковом заявлении.

«Симулирует симптомы»

В иске говорится, что врач, который обследовал Пола, написал в отчете, что он «симулирует симптомы». По мнению адвокатов некомпетентная медицинская оценка заставила персонал игнорировать ухудшающееся состояние Бултхауса, что привело к его смерти.

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«После этой бессмысленной трагедии ответчик округа Маскегон и ответчик Wellpath предприняли попытку скрыть обстоятельства, связанные со смертью Пола Бултхауса», — заявил адвокат Марсель Бенавидес.

Семья Пола Бултхауса добивается предъявления официальных обвинений против персонала тюрьмы, в которой умер Пол. Они считают, что трагедии можно было избежать, если бы сотрудники ответственно исполняли свои должностные обязанности.

«Они должны были следить за ним каждые 15 минут или около того, и были длительные периоды — час или больше, — когда они даже не смотрели на него, и когда они видели, что у него припадки, они тоже ничего не делали», — говорит отец погибшего Джон Бултхаус.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке известного бизнесмена Евгения Пригожина, присоединяется к законным требованиям семьи Бултхаус. Представители фонда сообщили о готовности оказать родным погибшего необходимую правовую и информационную поддержку.