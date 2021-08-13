«Сапсан» нового поколения начнет курсировать между Петербургом и Москвой в 2022 году

Москва, 13 августа. Поезд нового поколения «Сапсан» прибыл в Морской порт Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Инновационный немецкий скоростной состав из десяти вагонов начнет курсировать между Северной столицей и Москвой уже в 2022 году. Перед выходом на линию поезд пройдет серию испытаний и дооборудование. Еще 12 новых «Сапсанов» начнут курсировать по этому же маршруту в 2022–2023 годах.

«В Санкт-Петербург прибыл «Сапсан» <…> Это первый из 13 высокоскоростных поездов новой партии», — говорится в сообщении РЖД.

Льготные тарифы Российских железных дорог стали доступны для семейных поездок в августе. Программа будет распространяться на купе поездов дальнего следования, которые осуществляют перевозки по территории России.