Отец Влашича надеется на уход его сына из ЦСКА

Москва, 13 августа. Йошко Влашич, отец футболиста ЦСКА Николы Влашича, надеется, что его сын покинет Российскую премьер-лигу в ближайшее время.

Представители СМИ на протяжении последних трех недель отправляли хорватского полузащитника в итальянский «Милан». Боссы «россонери» были готовы выплатить за Влашича около 20 млн евро, однако ЦСКА хотел получить за своего футболиста не менее 25 млн евро. Йошко Влашич, отец игрока, все еще надеется на скорый уход своего сына из клуба.

«Что касается Николы, то первое и главное — уйти из ЦСКА. Он однозначно хочет уйти из ЦСКА, и ему пора уходить. Клуб об этом тоже знает. Для Николы всё ясно, он это чувствует, и это главное. Посмотрим, что будет», — цитирует Влашича-старшего интернет-портал Net.Hr.

Никола Влашич выступает в составе московского ЦСКА с 2018 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала transfermarkt.de, составляет 30 млн евро.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу опустилась на 41-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА. Первое место в нем занимает сборная Бельгии, на счету которой 1822 очка. На вторую строчку поднялась бразильская национальная команда, ставшая серебряным призером Кубка Америки по футболу. Сборная Франции, которая завершила выступление на Евро-2020 в стадии 1/8 финала, опустилась на третье место.