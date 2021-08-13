ФАС предложила регулировать гостиничные цены на время массовых мероприятий

Москва, 13 августа. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает законопроект по дополнительному регулированию гостиничного бизнеса.

Антимонопольное ведомство говорит о необходимости в механизме, который бы позволял замораживать цены в отелях на период проходящих в России крупных международных мероприятий, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Во время проведения Петербургского международного экономического форума в 2021 году антимонопольная служба зафиксировала факты роста тарифов на гостиничные услуги более чем на 100%», — сказано в сообщении ФАС.

Предполагается, что законодательное ограничение должно быть выгодным для граждан, оно сделает гостиничные услуги более доступными.

Ведомство готовится выпустить законопроект 1 октября, а между тем сотрудники ФАС проводят проверку ряда крупных продуктовых ретейлеров в России.