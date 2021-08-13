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Тропический шторм «Фред» вызвал сбои в электроснабжении в Доминикане
Латинская Америка
Тропический шторм «Фред» вызвал сбои в электроснабжении в Доминикане
Global Look Press  /  NASA Earth / Keystone Press Agency

Санто-Доминго, 13 августа. Тысячи людей в Доминиканской Республике остались без электричества и воды из-за тропического шторма «Фред». Об этом сообщает Доминиканский национальный центр по чрезвычайным операциям.

Сильные порывы ветра повредили линии электропередач, а обильные дожди затопили некоторые части южного побережья, в результате чего были перекрыты участки акведука, снабжающего водой весь остров.

Из-за завалов на дорогах 41 община была отрезана от остальной части государства. Сведений о пострадавших не поступало.

В столице Санто-Доминго и в пяти других провинциях на юге страны продолжает действовать режим повышенной готовности из-за надвигающихся проливных дождей, вызванных шестым крупным штормом сезона атлантических ураганов.

Жители окраин Санто-Доминго, расположенных недалеко от вышедших из берегов рек Осама и Исабелла, используют ведра и другие подручные средства, чтобы вычерпать воду из домов.

По информации метеорологического центра Кубы, «Фред» устремится на северо-запад в сторону Острова свободы. Максимальная скорость ветра достигает 55 км/ч. По прогнозам, в западных и центральных регионах государства ожидаются проливные дожди, сопровождаемые сильным ветром.

Предполагается, что «Фред» будет двигаться вдоль или к северу от восточной и центральной Кубы до 13 августа, прежде чем восстановит силу в море и достигнет архипелага Флорида-Кис и юга штата Флорида. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, природный катаклизм принесет там от 7 от 15 см осадков, а в отдельных районах — до 20 см.

«Фред» достиг силы тропического шторма 10 августа и обрушился на Виргинские острова США и Пуэрто-Рико, а затем на Доминиканскую Республику и Гаити.

«Фред» — шестой названный шторм в сезоне ураганов 2021 года и первый в августе.

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ураган доминиканская республика фред
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