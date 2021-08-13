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Решетников рассказал о финансировании соцпредприятий в регионах РФ
Экономика
Решетников рассказал о финансировании соцпредприятий в регионах РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 августа. Глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников рассказал о финансировании социальных предприятий в регионах страны.

В рамках национального проекта МСП соцпредприятиям будет оказана дополнительная поддержка. Об этом рассказал Максим Решетников в ходе встречи с предпринимателями Республики Коми.

«Более 5,7 тысяч социальных предприятий по всей России смогут участвовать в конкурсе на получение безвозмездной грантовой помощи для дальнейшего роста и развития бизнеса», — сообщает пресс-центр министерства.

Помощь будет оказана организациям, находящимся в регионах страны. Выдача грантов будет проходить в субъектах начиная с августа. В целом на поддержку социальных предприятий власти выделили 1,2 миллиарда рублей.

Ранее глава Минэкономразвития заявил о начале восстановления экономики России. Решетников уверен, что страна перешагнула предкризисный уровень.

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