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В Московской области назвали самые популярные у туристов усадьбы
Общество
В Московской области назвали самые популярные у туристов усадьбы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

В прошлом году Московская область стала лидером национального туристического рейтинга — 2020, который был составлен журналом «Отдых в России» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Об этом рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

Составлен рейтинг наиболее популярных усадеб у иностранцев, сообщают «Вести Подмосковья». Первое место занимает усадьба Архангельское. Уже 102 года она является музеем и открыта для всех желающих. Для посетителей здесь доступны три вида европейских парков: французский, итальянский и английский. В прошлом году подмосковную усадьбу посетило более 500 тысяч туристов.

Следующую позицию занимает музей-заповедник «Горки Ленинские». Особенно популярно это место у туристов из Китая, так как они очень трепетно относятся ко всему, что связано с Лениным. В состав экскурсии входит посещение усадьбы, где провел последние годы жизни Ленин, а также музея В.И. Ленина и музея «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле».

На третьем месте усадьба Быково. Сейчас она полузаброшена, однако интерес иностранцев к ней не снижается. Здесь очень много мест для проведения необычных фотосессий. Также туристы очень любят посещать церковь владимирской иконы Божьей Матери — единственный в стране храм овальной формы с белой двухмаршевой лестницей.

Следующие в списке — Большие Вяземы и Захарово. Здесь можно не только совершать экскурсии и посещать концерты и музыкальные вечера, но и кататься на лошадях или взять напрокат лодку.

Рейтинг завершает знаменитое Мелихово. Иностранных туристов привлекают экскурсии по дому Антона Чехова и инсценировки театра «Чеховская студия» по произведениям великого писателя.

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