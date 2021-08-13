Звезда «Маргоши» Бортник обвинила худрука Меньшикова в махинациях с документами

Москва, 13 августа. Актриса Мария Бортник, попавшая в список на увольнение, утверждает, что худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков обманным путем в 2015 году понизил ее в звании.

Олег Меньшиков, ставший девять лет назад художественным руководителем московского драматического Театра имени Ермоловой, устроил в учреждение «оптимизацию кадров». Худрук подписал приказ об увольнении около 20 актеров труппы, в числе которых оказалось и звезда сериала «Маргоша» Мария Бортник. Документ вступил в силу 30 сентября. По словам Бортник, все попавшие в список артисты узнали о своем увольнении случайно — она, например, из письма на сайте «Госуслуги».

Актриса утверждает, что с приходом Меньшикова в театре воцарилось «тотальное молчание»: никто из руководства не идет на диалог с труппой. Когда Олег Меньшиков только вступил в должность, вспоминает Бортник, он обещал артистам работу — новый спектакли и новые роли. Однако вместо этого худрук пригласил в театр «молодую кровь», чем разделил всех на два лагеря.

«Все понимают, что происходящее ненормально, чудовищно. Труппа давно разделилась на новую и старую, и Меньшиков все для этого сделал <...> Молодежь любит худрука, а он — их. У него сейчас куча студентов, он окружен молодой кровью. А вот те, кому 40 и больше, видимо, уже не представляют интереса», — с сожалением отметила Мария Бортник в интервью «СтарХиту».

Звезда «Маргоши» отметила, что она и другие уволенные артисты будут добиваться справедливости не только из-за «оптимизации», которую устроил Меньшиков. По словам актрисы, в 2015 году худрук провернул какие-то махинации с документами и лишил несколько членов труппы званий.

Бортник заявила, что в 2008 году дослужилась до «Артистки драмы высшей категории», однако уже через пять лет ее внезапно понизили до «Артистки драмы первой категории». Эти махинации, как отметила Бортник, заметно сказались на ее зарплате. По словам актрисы, подобное разжалование возможно только при весомых основаниях, связанных с потерей профессиональных навыков: однако ни она, ни другие «пониженные» артисты не получали никаких выговоров.

Принявший решение о сокращении труппы Меньшиков игнорирует бунт своих сотрудников. Пока попавшие в список сокращения актеры пытаются добиться справедливости, сам худрук Театра Ермоловой уехал отдыхать на море.