Киев, 13 августа. Введение украинскими властями санкций против Белоруссии противоречит национальным интересам государства, заявил экс-депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак.

Решение Киева применить ограничительные меры к Минску крайне возмутило украинского политика. Спивак отметил, что страны имеют внушительный товарообмен, а также напомнил о гуманитарной помощи, которую дружественная республика оказывала в прошлом году во время наводнения во Львове.

Политический деятель уверен, что правительство Украины лишь выполняет указы США и Великобритании. Такое поведение наблюдалось у Киева в ситуации с «Северным потоком — 2», что не принесло никаких результатов — строительство газопровода находится на финальной стадии, а страна не может рассчитывать даже на моральные компенсации.

«Нам сказали погавкать против белорусского лидера Лукашенко», — добавил украинский политик.

Ранее Спивак был удивлен «переходом» Киева на китайскую сторону. По его словам, такой шаг стал неожиданным и радикальным примером сумасшедшей украинской политики. Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сам «закрыл дверь» перед Пекином, а теперь пытается подружиться с китайскими властями.