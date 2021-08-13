Индивидуальность человека не просто красивое выражение. От природы все люди, действительно, особенные. Эти особенности заложены в психике человека, которая формирует темперамент и характер.

Что же представляют собой эти свойства личности, о которых так часто говорят психологи и советуют принимать во внимание при выборе профессии и жизненного пути? Как использовать знания об особенностях темперамента и характера во благо, для достижения успеха? И как определить свой тип темперамента и доминирующие черты характера и при необходимости скорректировать их? На эти вопросы журналисту ФАН ответила психолог-коуч Мария Рощина.

фото из личного архива Марии Рощиной /

Что такое темперамент и характер

Наука считает, что в формировании индивидуальных особенностей личности первичную роль играет темперамент. Именно его называют «биологическим фундаментом», на котором строятся личностные черты: устойчивость эмоций, впечатлительность, энергичность, приверженность определенному темпу жизни, реакция на внешние факторы.

Темперамент можно считать врожденной склонностью — с течением жизни он не меняется. Он же определяет особенности поведения и реакций человека, независимо от того, какой деятельностью он занят.

Среди свойств темперамента выделяют:

реактивность — степень реакции человека на внешний раздражитель, будь то событие или брошенное в его адрес обидное слово;

активность — энергичность, которая показывает, насколько интенсивно человек стремится воздействовать на внешний мир;

пластичность — способность приспосабливаться к внешним условиям, подчиняться им;

ригидность — инертность поведения в той или иной ситуации;

эмоциональную возбудимость — силу эмоциональной реакции и скорость ее возникновения.

На основе этих черт психики строится характер — система особенностей человека, которая показывает или позволяет спрогнозировать его действия и поведение в конкретной ситуации. Говоря о характере, подразумевают совокупность черт, которые заметны в поведении человека больше всего, например:

легкомыслие или вдумчивость;

смелость или трусость;

добросовестность или несерьезность при выполнении работы.

«Характер нужен человеку для того, чтобы выжить в мире и обществе, — комментирует психолог-коуч Мария Рощина. — Одним из частых его проявлений становится героизм. Человек стремится быть героем, и это естественно, так как это приносит удовлетворение. Но так как в повседневной жизни немного возможностей для героизма, людям свойственно создавать такие ситуации. Примером тому — мода, телевидение, религия, поддержка любимой спортивной команды. Приобщаясь к одному из «течений», человек может ощущать себя героем, не совершая ничего героического».

Федеральное агентство новостей /

Чем отличается характер от темперамента

Впервые о различиях между людьми, заложенными глубоко в их природе, говорил древнегреческий врач Гиппократ. Еще в V веке до нашей эры он предложил классификацию, которая в легла в основу общепризнанной сегодня типологии темпераментов.

В зависимости от комплекса психических свойств личности выделяют четыре типа темперамента человека.

Сангвиник . Для таких людей характерна исключительная активность. Они быстро отзываются на происходящие вокруг события, стремятся к частой смене впечатлений. Постигающие их неудачи преодолевают легко: просто перешагивают и идут дальше. Их жизнь насыщенна, мимика выразительна, в общении они стремятся к лидерству, а их реакция часто зависит от внешних, так называемых ситуативных впечатлений.

. Для таких людей характерна исключительная активность. Они быстро отзываются на происходящие вокруг события, стремятся к частой смене впечатлений. Постигающие их неудачи преодолевают легко: просто перешагивают и идут дальше. Их жизнь насыщенна, мимика выразительна, в общении они стремятся к лидерству, а их реакция часто зависит от внешних, так называемых ситуативных впечатлений. Флегматик . Для людей с такой психической организацией характерна невозмутимость. Они постоянны во всем, начиная от манеры общения и преобладающего настроения, заканчивая жизненными установками и приоритетами. Они настойчивы, устойчивы к стрессу, не склонны проявлять эмоции, в разговоре сдержанны. Внешние воздействия редко способны вывести флегматиков из себя. Они не склонны откликаться на новые впечатления и трудно сходятся с новыми людьми.

. Для людей с такой психической организацией характерна невозмутимость. Они постоянны во всем, начиная от манеры общения и преобладающего настроения, заканчивая жизненными установками и приоритетами. Они настойчивы, устойчивы к стрессу, не склонны проявлять эмоции, в разговоре сдержанны. Внешние воздействия редко способны вывести флегматиков из себя. Они не склонны откликаться на новые впечатления и трудно сходятся с новыми людьми. Холерик . Энергичность и желание объять необъятное характеризуют людей с этим типом темперамента. Они склонны к бурному выражению эмоций, быстрые и порывистые, их настроение часто меняется, а новому делу они отдаются целиком и с настоящей страстью, при этом нередко быстро остывают и теряют интерес. Внешне отличить холерика можно по стремительным движениям, эмоциональной речи.

. Энергичность и желание объять необъятное характеризуют людей с этим типом темперамента. Они склонны к бурному выражению эмоций, быстрые и порывистые, их настроение часто меняется, а новому делу они отдаются целиком и с настоящей страстью, при этом нередко быстро остывают и теряют интерес. Внешне отличить холерика можно по стремительным движениям, эмоциональной речи. Меланхолик. Их душевная организация — тонкая и ранимая. Это впечатлительные, глубоко переживающие, склонные к состраданию люди, которые с трудом находят общий язык с коллегами и сверстниками. Общению они предпочитают одиночество, неудачи воспринимают тяжело, долго анализируют, пытаясь определить свои ошибки. На внешние факторы реагируют с учетом прошлого опыта. В поведении спокойны, сдержанны, их речь тихая, приглушенная.

«Люди, склонные к состраданию и самопожертвованию, часто подвергаются травле в обществе, — отметила психолог-коуч Мария Рощина. — Они не дают сдачу, а если испытывают негативные эмоции, показывают их огорчением, плачем. Это становится побуждающим фактором для «садиста». Поэтому в детских коллективах те дети, которые быстрее других начинают плакать, чаще страдают от агрессии окружающих».

pixabay.com /

Влияние темперамента на характер

Особенности темперамента с течением жизни не меняются, становясь основой характера. То, что дано человеку природой, определяет основу его поведения, его склонности, вещи, которые даются ему легко и, напротив, тяжело.

Например, живой и общительный сангвиник спокойно находит общий язык с любыми людьми, но при этом ему трудно довести до конца монотонный проект. В этом случае можно говорить о неусидчивости, как о черте характера.

Холерик как человек дела с головой погрузится в интересную ему работу, но от него едва ли можно требовать внимания к близким, то есть заботливости. Флегматику значительно сложнее проявлять инициативность и решительность по сравнению с уверенным в себе сангвиником. А меланхолик склонен к робости и тревожности, которые ему очень сложно преодолеть.

Роль темперамента в характере

Безусловно, люди разных темпераментов могут обладать сходными чертами характера. Но их поведение даже в близких по смыслу ситуациях будет разным. Например, и холерик, и меланхолик могут испытывать подозрительность по отношению к окружающим людям. Но если меланхолик попытается полностью пресечь общение с подозрительным человеком, отгородиться от него, то холерик попробует дать ему шанс, если это необходимо для дела.

Настойчивость тоже проявляется по-разному у людей различных темпераментов. Если флегматик будет медленно, но упорно и методично работать над достижением цели, то холерик попробует действовать энергично, агрессивно, нередко нахально, при необходимости пойдет по головам.

При этом склонность к определенной модели поведения вовсе не означает, что человек не может скорректировать особенности своей личности — как раз наоборот.

Факт. Способность управлять проявлениями темперамента становится показателем социальной зрелости личности. В этом случае выработанная с годами система черт характера, наполненная жизненными устремлениями, подчиняет себе те проявления темперамента, которые мешают в достижении целей.

pixabay.com /

Типы темперамента и характера в психологии и бизнесе

Кроме классической системы деления темпераментов существует другая, которая нередко используется в бизнесе. С ее помощью можно сформировать команду, которая будет успешно добиваться целей.

«В зависимости от темперамента людям присваивают определенный цвет, — отмечает Мария Рощина. — Исходя из вашего цвета, можно судить о том, какой вид деятельности вам идеально подходит».

Желтые . Людей этого цвета называют интересующимися. Они добрые, дружелюбные, заботливые. Для них нередко характерны эпатажность, склонность к творчеству. В коллективе они становятся «солнышком», к которому тянутся все остальные.

. Людей этого цвета называют интересующимися. Они добрые, дружелюбные, заботливые. Для них нередко характерны эпатажность, склонность к творчеству. В коллективе они становятся «солнышком», к которому тянутся все остальные. Синие . Такие люди умеют работать и отдыхать. У них отменно развиты аналитические способности, поэтому они быстро находят ошибки и могут направить работу по проекту в верное русло. В свободное время они — истинные тусовщики, легко переключают свое внимание с офисных будней на отдых и умеют расслабляться.

. Такие люди умеют работать и отдыхать. У них отменно развиты аналитические способности, поэтому они быстро находят ошибки и могут направить работу по проекту в верное русло. В свободное время они — истинные тусовщики, легко переключают свое внимание с офисных будней на отдых и умеют расслабляться. Красные . Это прирожденные лидеры, готовые идти по головам и двигать любой проект вперед как мощный локомотив. Они агрессивны в работе и решениях, часто не склонны слышать чужое мнение, так как всегда знают, как лучше, как правильно и что делать дальше.

. Это прирожденные лидеры, готовые идти по головам и двигать любой проект вперед как мощный локомотив. Они агрессивны в работе и решениях, часто не склонны слышать чужое мнение, так как всегда знают, как лучше, как правильно и что делать дальше. Зеленые. В коллективе их могут считать ботаниками и тихонько над ними посмеиваться. Но никто не будет сомневаться в их ценности как сотрудников. Это отличные исполнители, усидчивые, всегда и все доводящие до конца. При этом они неконфликтны, добры и отзывчивы, а потому способны расположить к себе кого угодно.

«Создавая команду, поставьте во главу «красного», — советует психолог-коуч Мария Рощина. — Он будет идти вперед как паровоз и вытащит команду на новый уровень. Затем — очередь «синих». Несколько таких сотрудников проанализируют и найдут ошибки, допущенные «красным» и не позволят проекту сойти с намеченных «рельсов». «Желтый» тоже нужен, это «светлячок» в коллективе, к которому все тянутся. Он выполняет роль мотиватора. И наберите как можно больше «зеленых» — усидчивых исполнителей. Таким образом, ваша команда будет правильно укомплектована и будет давать плоды».

pixabay.com /

Черты характера и свойства темперамента

Первые черты характера, основанные на темпераменте, проявляются уже в младенчестве, а к подростковому возрасту многие из них становятся устойчивыми. При этом взаимосвязь характера и темперамента проявляется во всех аспектах жизни человека, формирует принципы его поведения, диктует интересы, желания и поступки.

Проявления характера могут выражаться по отношению к самому себе и окружающим людям. Тактичность или грубость, стремление помогать близким или нежелание видеть чужих трудностей, устойчивая привязанность или способность легко расставаться с людьми определяют особенности общения человека.

Другие проявления характера показывают его отношение:

к себе — уверенность в своих силах или склонность к самобичеванию;

к делу — добросовестность и ответственность или склонность не вдаваться в детали и всегда спешить;

к вещам — аккуратность или небрежность, уважительное или не очень отношение к чужой собственности и культурным ценностям.

Черты характера закладывают программы поведения. И если программа сформирована, именно так человек и будет действовать в типичных ситуациях. При этом в детском, подростковом возрасте эти «программы» поддаются внешней корректировке — посредством усилий воспитателей, учителей, родителей, психологов. Во взрослом же возрасте человек, как правило, склонен соблюдать принятые программы действий и менять их только в том случае, если понимает, что они мешают в достижении поставленных целей.

Темперамент и акцентуации характера

Акцентуациями называют ситуации, когда та или иная черта в характере человека преобладает над другими — например, склонность к самокритике, самопожертвованию или выраженная небрежность. Такой перекос характера не признается в психологии расстройством, однако он может создавать массу проблем для человека и окружающих его людей. С ним становится трудно общаться, работать, в то же время акцентуация мешает человеку правильно оценивать себя, лишает возможностей для гармоничного развития.

От типа темперамента акцентуации не зависят и могут проявляться как у общительных сангвиников, так и закрытых меланхоликов. Обычно они не диктуют правила поведения и проявляются не постоянно, а лишь время от времени, в связи с конкретной ситуацией или обстановкой. Как правило, акцентуации развиваются в подростковом возрасте и по мере взросления человека сглаживаются.

Тест на темперамент характера

Существует несколько тестов, которые помогают определить тип темперамента и спрогнозировать особенности характера и поведения человека в будущем. Чаще всего психологи используют такие опросники.

Личностный опросник Айзенка. Был составлен британским психологом Гансом Айзенком в середине прошлого века, но не только не утратил актуальности, но и остается самым часто используемым тестом в этой области. Он включает 57 вопросов, отвечая на которые человек указывает характерные для него принципы поведения в конкретных ситуациях. На заполнение отводится 10 минут. При определении результата руководствуются шкалами экстраверсии и нейротизма. Формула темперамента Белова. Включает четыре таблицы с вопросами, на которые нужно отвечать «да» или «нет». В зависимости от общего количества плюсов (положительных ответов) в каждой из таблиц, можно определить доминирующий тип темперамента. Опросник Стреляу. Составлен польским психологом Яном Стреляу для определения особенностей работы нервной системы испытуемого: склонности к возбуждению и торможению. Он разработал собственную систему темпераментов, которая отличается от общепринятой, но позволяет определить, является ли человек экстравертом или интровертом. В опроснике 134 вопроса, отвечать на них нужно «да» или «нет».

pixabay.com /

Направленность личности, характер и темперамент

Учитывая личностные особенности человека, можно помочь ему достичь успеха в жизни, добиться лучшего результата, стать успешным в учебе и работе. В основе направленности личности лежит мотивация, которая подразумевает удовлетворение потребностей.

Одних людей вполне устраивает удовлетворение лишь физиологических потребностей. Для них характерны инертность, нежелание ничего менять в жизни. Такой образ поведения может сформировать меланхолик.

Других людей интересует реализация собственного творческого потенциала, удовлетворение социальных потребностей в общении, социальном росте, что характерно для сангвиников и холериков. Но направленность личности можно скоординировать, независимо от исходного темперамента. Только действовать в каждом случае нужно по-разному.

Сангвиник — «доверяй, но проверяй»

Сангвиники склонны увлекаться и всегда с радостью откликаются на все новое в жизни. Их отзывчивость и общительность становятся для них основой успеха. Но ровно до того момента, как они не переходят в легкомыслие, сверхобщительность и ненадежность.

Принцип работы с сангвиником — контроль и проверка, так как далеко не всегда он выполняет то, что обещает. Легкомыслие может вредить, поэтому сангвинику важно прививать усидчивость и привычку доводить начатое до конца.

Холерик — «ни минуты покоя»

Лучший вариант развития личности холерика — использование его бурной энергичности в полной мере. Такой человек должен быть все время занят. Его энергии хватит на все: учебу, занятия спортом, встречи с друзьями, работу.

Пока он увлечен, он жизнерадостен, достигает поставленных целей и они, что самое важное, даются ему легко. Если же холерик оказывается «не у дел», он начинает демонстрировать вспыльчивость, агрессию, несдержанность, конфликтность. В коллективе он вполне может направить свою энергию в опасное русло — на разрушение построенной системы, поэтому загрузив его несколькими проектами, можно избежать такой опасности.

Флегматик — «не торопи»

Флегматичные люди кажутся медлительными и «толстокожими», но при этом они постоянны, терпеливы, а главное — надежны. Чтобы помочь флегматику проявить его положительные качества, его нельзя торопить. В условиях дефицита времени такой человек работать не может. А если его не подгонять, а дать возможность работать в своем темпе, он выполнит работу идеально.

Меланхолик — «не навреди»

Доброжелательностью и способностью к сочувствию меланхоликов так и стремятся пользоваться окружающие. Их мягкость и человечность хороши внутри семьи, но в обществе они часто становятся жертвами агрессии или подчиняются чужим требованиям. Их ранимость и застенчивость мешают в достижении успеха, поэтому при формировании направленности личности меланхолика нужно соблюдать деликатность.

Кричать, давить, ставить жесткие рамки — это не для них. Отношение должно быть мягким, а в общении с меланхоликом важно сохранять позитивный настрой, так как он чувствителен даже к интонации речи.