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Решетников перечислил меры поддержки малого и среднего бизнеса в России

  /   Обновлено: 13 августа 2021 17:24
Экономика
Решетников перечислил меры поддержки малого и среднего бизнеса в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 августа. Правительство РФ реализует программу поддержки малого и среднего бизнеса, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Министр рассказал, какие меры уже действуют в стране, а какие еще предстоит внедрить. Его слова из разговора с предпринимателями в Республике Коми приводит «Российская газета». Он напомнил, что объем задолженности по действующей программе №1764 составит 1,2 триллиона рублей.

«Каждый пятый кредит для МСП поддержан федеральным бюджетом, и по ним правительством были снижены ставки. Но есть предел», — сказал министр.

Решетников также рассказал о другом важном направлении — экологизации производственных процессов. Он сказал, что одна из возможных мер — установление обязательного процента вторичных материалов. Это создаст спрос на ресурсы и подстегнет фирмы, которые занимаются переработкой.

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