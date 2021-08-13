Танзания усилит борьбу с незаконной ловлей рыбы

Додома, 13 августа. Министр сельского хозяйства Танзании Машимба Ндаки посетил рыбную ферму в деревне Икола. Предприятие находится на восточном берегу озера Танганьика.

Он заявил, что правительство прилагает большие усилия для борьбы с браконьерством и лично обратился к недобросовестным рыбакам.

«Всех преступников ждет суровое наказание вплоть до лишения свободы на несколько лет», — предупредил Ндаки.

Также ведомство приступило к переводу закона о рыболовстве на суахили. В марте 2021 года Танзания отказалась от употребления английского в нормативных актах. Власти страны посчитали, что использование национального языка в законодательстве облегчит доступ к правосудию для всех граждан. Конверсия более 15 тысяч постановлений завершится в декабре.

Суахили распространен в странах Восточной и Центральной Африки. На нем говорит свыше 150 млн человек. Язык получил государственный статус в Кении, Уганде и Руанде.

Ранее ФАН сообщал, что танзанийскую газету закрыли из-за скандальной статьи о президенте Самии Сулуху Хасан.