Американский академик Холмс рассказал, где начнется третья мировая война

Вашингтон, 13 августа. Третья мировая война будет спровоцирована Вашингтоном и начнется на территории Японии. Об этом заявил представитель военно-морской Академии США Джеймс Холмс.

По его словам, дальнейшее сближение России и Китая представляет серьезную угрозу для США. Американские политики прекрасно это осознают, поэтому Вашингтон пожертвует союзническими отношениями с Японией, чтобы не допустить конфликта с Пекином и Москвой.

Американский эксперт утверждает, что США «позволят Китаю и России проглотить Японию», однако именно этот шаг и спровоцирует третью мировую войну. При этом он не смог объяснить, зачем Москве и Пекину японские территории. Перенаселенная островная Япония со скудными природными ресурсами вряд ли представляет какой-либо интерес для мировых держав, которые обладают всем необходимым.

Единственное, что может стать причиной конфликта — агрессивное поведение Токио, который выдвигает территориальные претензии России и Китаю. Однако руководство РФ и КНР никогда не поддастся на провокации Японии и других стран, а также будет максимально препятствовать возможному конфликту.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец назвал совместные военные учения России и Китая «Взаимодействие-2021» сигналом для Запада о необходимости поменять свою риторику по отношению к Москве и Пекину.