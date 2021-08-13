Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 18:11
18:08
Политика
Коротченко напомнил о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю Максима Шугалея
18:04
Спорт
Отец Влашича надеется на уход его сына из ЦСКА
18:04
Экономика
ФАС предложила регулировать гостиничные цены на время массовых мероприятий
18:00
Происшествия
Сбивший 10-летнюю девочку на пешеходном переходе лихач полностью признал вину
18:00
Общество
Сотрудники заповедника показали в фильме один день из жизни байкальской нерпы
18:00
Ливия
Борьба группировок на западе Ливии может перерасти в новую войну
17:59
Подкасты
«ФАН повсюду»: как Турция переживает природные катаклизмы
17:57
Политика
Политтехнолог Григорьев назвал Шугалея достойным кандидатом на выборах в ЗакС Петербурга
17:55
Происшествия
Более 30 человек сбежали из литовского лагеря для нелегальных мигрантов
17:53
Общество
Ходорковский оставил без поддержки открыточников-наркоторговцев из Пскова
Все новости

Американский академик Холмс рассказал, где начнется третья мировая война

  /   Обновлено: 13 августа 2021 17:19
Армия
Американский академик Холмс рассказал, где начнется третья мировая война
wikipedia.org  /  National Museum of the U.S. Navy / Public Domain

Вашингтон, 13 августа. Третья мировая война будет спровоцирована Вашингтоном и начнется на территории Японии. Об этом заявил представитель военно-морской Академии США Джеймс Холмс.

По его словам, дальнейшее сближение России и Китая представляет серьезную угрозу для США. Американские политики прекрасно это осознают, поэтому Вашингтон пожертвует союзническими отношениями с Японией, чтобы не допустить конфликта с Пекином и Москвой.

Американский эксперт утверждает, что США «позволят Китаю и России проглотить Японию», однако именно этот шаг и спровоцирует третью мировую войну. При этом он не смог объяснить, зачем Москве и Пекину японские территории. Перенаселенная островная Япония со скудными природными ресурсами вряд ли представляет какой-либо интерес для мировых держав, которые обладают всем необходимым.

Единственное, что может стать причиной конфликта — агрессивное поведение Токио, который выдвигает территориальные претензии России и Китаю. Однако руководство РФ и КНР никогда не поддастся на провокации Японии и других стран, а также будет максимально препятствовать возможному конфликту.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец назвал совместные военные учения России и Китая «Взаимодействие-2021» сигналом для Запада о необходимости поменять свою риторику по отношению к Москве и Пекину.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Американский академик Холмс рассказал, где начнется третья мировая война
россия япония сша китай
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru