Не опережаем, но и не отстаем: как России удалось запустить «цифровое Возрождение»

В условиях санкционной политики России всегда приходится быть настороже и готовиться к новым сюрпризам со стороны «партнеров». Поэтому тема импортозамещения в сфере высоких технологий в наш век цифровизации актуальна как никогда. Сможет ли наша страна обойтись без американского софта и китайского «железа»? Действительно ли мы сильно отстаем в этой сфере? Насколько высок уровень цифровизации в России? На эти и другие вопросы ответила генеральный директор АНО «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Уровень цифровизации в России выгодно отличает нашу страну от тех же европейских государств, уверена Светлана Легостаева. У каждого россиянина есть возможность расплатиться телефоном в магазине, вызвать через приложение такси, решить вопросы, связанные с взаимодействием с госструктурами.

«Нельзя не признавать, что цифровизация заняла важную часть нашей жизни, мы привыкли ей пользоваться. Я много общаюсь с людьми, которые имеют родственников за границей, либо сами выезжают иногда, они все подчеркивают, как им некомфортно находиться в Европе, потому что они привыкли к упрощенному взаимодействию посредством онлайн-сервисов. Поэтому зря себя ругаем и недооцениваем имеющийся уровень цифровой поддержки», — сказала она.

Легостаева признала, уровень поддержки интернет-сервисов в регионах может быть разный, но в Москве, например, уже давно забыли про наличные деньги. Народ сейчас активно вовлекается в процесс цифровизации, и государство это поддерживает. Однако это не означает, что наличные деньги враз совсем исчезнут из жизни россиян. Как объяснила эксперт, процесс будет происходить медленно, но верно. А банкоматы приобретут дополнительные онлайн-функции.

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

Расхожее мнение о том, что Россия отстает в технологическом развитии — не более чем стереотип, уверена Легостаева. Она напомнила, что наша страна всегда имела кладезь технического и научного задела, поэтому потенциал в этих сферах у нас заложен исторически. Благодаря этому сейчас, по ее словам, мы наблюдаем настоящее возрождение.

«Говорят у нас нет своего софта, но это уже не так. Это некий сложившийся образ, есть мифы и стереотипы у граждан, ведь и у нас был период затишья. Но в 2014 году была объявлена политика импортозамещения, которая дала мощнейший импульс на возрождение радиоэлектронной отрасли. Чуда не бывает, это понятно. Нужно время на восстановление технологий и процесс разработок. Просто это еще не набрало масштаба, чтобы все население обратило внимание на результаты отрасли, которые уже есть», — объяснила спикер.

pixabay.com /

Как поделилась Легостаева, 2020 год стал для радиоэлектронной отрасли и вычислительной техники в России переломным. В этот период отечественные компании получили миллиардные контракты на поставку оборудования в Федеральную налоговую службу, МЧС, «Почту России». Также отечественные компьютеры начали поставлять в школы и в учреждения здравоохранения. При этом качество российского продукта не так уж сильно уступает западным аналогам, добавила она.

«Может быть, конечно, разрыв в характеристиках, но он не критичный. Каждый идет своим путем, мы очень много делаем, чтобы разрыв был компенсирован. Государство сейчас оказывает огромную поддержку отрасли, поэтому мы все наверстаем», — заявила Легостаева.

В подтверждение своих слов о возрождении отрасли она привела в пример суперкомпьютер «Ломоносов», который занял 12 место в рейтинге крупнейших компьютеров мира. Его графические ускорители — одно из первых в мире российских решений.

Стремительный рост индустрии высоких технологий не мог не вызвать дефицит кадров в этой отрасли. Как объяснила Легостаева, сейчас этот кадровый голод пытаются утолить выпускниками российских вузов. Компании стараются максимально взаимодействовать с ними. По мнению Легостаевой, работа в этой сфере очень перспективна, несмотря на то, что отрасли не хватает достоверного положительного образа.