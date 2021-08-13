Тело пропавшего в Ивановской области мальчика нашли в трансформаторной будке

Иваново, 13 августа. Девятилетнего мальчика, который пропал накануне в селе Толпыгино, обнаружили мертвым. Возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, тело ребенка находилось в трансформаторной будке. Полицейские в ходе отработки района заметили приоткрытую дверь электробудки, где и находился пропавший накануне школьник.

Экспертам предстоит выяснить точную причину смерти ребенка. Также будут установлены лица, ответственные за безопасность объекта. Погибший ушел из дома 12 августа на прогулку и исчез.

Пропавшего три месяца назад жителя ЯНАО нашли погибшим. Причины его смерти сейчас устанавливают криминалисты, сообщает сайт 360tv.ru.