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Тело пропавшего в Ивановской области мальчика нашли в трансформаторной будке

  /   Обновлено: 13 августа 2021 17:41
Происшествия
Тело пропавшего в Ивановской области мальчика нашли в трансформаторной будке
vnovgorod.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области

Иваново, 13 августа. Девятилетнего мальчика, который пропал накануне в селе Толпыгино, обнаружили мертвым. Возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, тело ребенка находилось в трансформаторной будке. Полицейские в ходе отработки района заметили приоткрытую дверь электробудки, где и находился пропавший накануне школьник.

Экспертам предстоит выяснить точную причину смерти ребенка. Также будут установлены лица, ответственные за безопасность объекта. Погибший ушел из дома 12 августа на прогулку и исчез.

Пропавшего три месяца назад жителя ЯНАО нашли погибшим. Причины его смерти сейчас устанавливают криминалисты, сообщает сайт 360tv.ru.

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полиция смерть мальчик поиски ивановская область трансформаторная будка
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