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Что ждет людей по возвращении в офис после удаленки
Общество
Что ждет людей по возвращении в офис после удаленки
pixabay.com  / 

Москва, 13 августа. Психиатр, психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович в беседе с «Радио 1» рассказал, что возвращение в офис не станет стрессом для многих работников, негатив может принести только ухудшение условий труда.

 «Те, кто истосковался по офису, выйдет на работу с большим удовольствием. Еще прошлым летом проводился статистический опрос, и выяснилось, что примерно 75% людей, которые трудились на удаленке, с большим удовольствием вернутся в офис. А желающих остаться на удаленке был какой-то мизер, 2% или 3%. Так что большинство людей перенесет это без особых проблем, за исключением этих двух процентов»,  сказал Федорович.

По мнению собеседника, проблемы могут появиться, если в офисе стало менее комфортно.

 «Проблемы могут возникнуть, если за время удаленки офис переехал или стал менее комфортабельным. Это будет вносить в среду определенный уровень стрессогенности»,  пояснил эксперт.

Он также отметил, что разрешение вернуть сотрудников в офис не значит, что все компании так сделают: скорее всего, немало предпринимателей захотят сохранить удаленный режим занятости.

 

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