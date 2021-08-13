Что ждет людей по возвращении в офис после удаленки

Москва, 13 августа. Психиатр, психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович в беседе с «Радио 1» рассказал, что возвращение в офис не станет стрессом для многих работников, негатив может принести только ухудшение условий труда.

«Те, кто истосковался по офису, выйдет на работу с большим удовольствием. Еще прошлым летом проводился статистический опрос, и выяснилось, что примерно 75% людей, которые трудились на удаленке, с большим удовольствием вернутся в офис. А желающих остаться на удаленке был какой-то мизер, 2% или 3%. Так что большинство людей перенесет это без особых проблем, за исключением этих двух процентов», — сказал Федорович.

По мнению собеседника, проблемы могут появиться, если в офисе стало менее комфортно.

«Проблемы могут возникнуть, если за время удаленки офис переехал или стал менее комфортабельным. Это будет вносить в среду определенный уровень стрессогенности», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что разрешение вернуть сотрудников в офис не значит, что все компании так сделают: скорее всего, немало предпринимателей захотят сохранить удаленный режим занятости.