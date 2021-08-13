Путин обсудил с Совбезом РФ международное сотрудничество в сфере обороны

Москва, 13 августа. Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета безопасности Российской Федерации. На повестке дня стояли вопросы международной безопасности.

Как отмечает пресса, акцент в заседании был сделан на вопросах сотрудничества с другими странами в оборонной сфере. Российский лидер не присутствовал на заседании лично — глава государства принял участие в сессии Совбеза РФ в формате видеосвязи, находясь в усадьбе Ново-Огарево.

«У нас с вами сегодня по плану обсуждение вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности», — подчеркнул Владимир Путин.

В ближайшее время вопросы международных отношений и безопасности Путин также обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Переговоры двух национальных лидеров назначены на 20 августа.