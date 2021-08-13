Милонов заступился за Елену Малышеву и предложил сажать в тюрьму за торговлю арбузами

Некоторые этнические группировки часто продают в России арбузы крайне низкого качества. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов. Собеседник поддержал подвергшуюся недавно насмешкам интернет-пользователей телеведущую Елену Малышеву. Ее слова о том, что за раз можно съесть не более одного куска арбуза, стали темой для шуток.

«Елена Малышева известна своей популяризаторской деятельностью в сфере медицинского просвещения. Оно, с моей точки зрения, иногда имеет, скажем так, народно-популярные корни, а не строго медицинские. Насчет одного куска арбуза — для каких-то людей это правильно. Если у человека сахарный диабет, то больше одного куска ему не нужно есть», — сообщил депутат.

Виталий Милонов также добавил, что в том или ином виде разъяснительная работа с населением крайне важна.

«Вопрос медицинского просвещения у нас крайне плохо развит. Тема вредных продуктов замалчивается из-за того, что все вредные продукты у нас являются источником сверхприбыли для иностранных компаний, которые скупили нашу пищевую промышленность и оккупировали ее», — пояснил собеседник ФАН.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

В завершение он подчеркнул, что столь любимые населением ягоды иногда могут оказаться не такими уж безобидными.

«Некоторые этнические группировки часто доставляют и продают нам арбузы крайне низкого качества. Не несут за это никакой ответственности. Государство должно взять под контроль этот вопрос. Проводить постоянные проверки. Кто продает плохие арбузы, того в тюрьму сразу за попытку убийства», — подытожил народный избранник.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН выразил мнение, что в будущем Международный олимпийский комитет может начать требовать включать ЛГБТ-атлетов в сборную России. По его словам, спецслужбам следует присмотреться к тем, кто первым предложит следовать этим требованиям.