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Глава МИД Израиля открыл дипломатический офис страны в Марокко
Африка
Глава МИД Израиля открыл дипломатический офис страны в Марокко
maroc.ma  /  Production Agence web Fornet

Рабат, 13 августа. Марокко и Израиль договорились установить полноценные дипломатические отношения. В рамках сотрудничества в столице королевства официально открыто отделение связи.

Израильский министр иностранных дел Яир Лапид посетил Рабат с двухдневным визитом. Его встретил глава МИД Насер Бурита. В ходе переговоров стороны подписали три соглашения, направленные на взаимовыгодное партнерство.

Первый документ подразумевает активизацию политического диалога и консультаций. Второй подчеркивает важность сотрудничества в области воздушного сообщения. В рамках третьего Марокко и Израиль договорились развивать связи в сфере культуры и молодежи.

Позже министры посетили торжественную церемонию открытия дипломатического офиса Тель-Авива в Рабате.

Насер Бурита во время выступления перед журналистами рассказал, что они с Яиром Лапидом договорились открыть посольства в Тель-Авиве и Рабате в ближайшие два месяца. Специалисты в настоящее время занимаются поиском необходимой недвижимости для размещения дипмиссий.

Марокко разорвало отношения с Израилем более 20 лет назад, когда вспыхнуло второе палестинское восстание. Все изменилось в декабре 2020 года. Обе страны подписали трехстороннюю декларацию с США об активизации и укреплении сотрудничества.

Установление связей привело к возобновлению прямого авиасообщения между Тель-Авивом и Рабатом. Пассажирские самолеты стали перевозить туристов из одной столицы в другую.

Тем не менее сделка трех стран привела к негативным последствиям для двух регионов — Палестины и Западной Сахары. Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в нюансах подписанного соглашения и в том, к каким последствиям оно может привести.

Глава МИД Израиля открыл дипломатический офис страны в Марокко
Федеральное агентство новостей  / 

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