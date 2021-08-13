В преддверии «шабаша»: Альгис Микульскис о подготовке Киева к «Крымской платформе»

До начала работы так называемой «Крымской платформы» — международного саммита, призванного, по убеждению Киева, способствовать возврату полуострова под украинскую юрисдикцию, осталось чуть больше недели. Глава МИД РФ уже назвал это мероприятие «очередным шабашем».

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассмотрел украинский социально-политический фон, на котором проходят приготовления к «платформе», и объясняет, почему характеристика, данная мероприятию главой российской дипломатии, более чем точна.

Для начала — о самой «Крымской платформе». Это мероприятие, в украинских СМИ гордо именуемое «саммитом», стартует 23 августа и будет состоять из четырех тематических панелей, как заявил удивительный министр иностранных дел «незалежной» Дмитрий Кулеба.

Что за темы будут обсуждаться на этих панелях? Да ничего нового: непризнание «аннексии» Крыма со стороны России, милитаризацию Азово-Черноморского региона, пути «реинтеграции» Крыма через права человека и устойчивое развитие, а также «восстановление прав» крымскотатарского народа. Каким образом это поможет Киеву вернуть Крым, не сообщается, но, как говорится, «чем бы дитя ни тешилось…»

Забавно, что организаторы ждали на «саммите» представителей 37 стран в ранге не ниже президентов и глав правительств, однако… «Первых скрипок», таких как Джо Байден или Камала Харрис, не будет. Зато временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент пообещал «члена кабинета».

«От нас будет член кабинета. То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно», — рассказал американский дипломат.

Не примет участия в «платформе» и Ангела Меркель. Причем в Киев-то канцлер ФРГ приедет за день до «саммита» и даже встретится с Владимиром Зеленским, но вот фантазировать об «аннексии Крыма» — не станет.

Федеральное агентство новостей /

И дело тут, вероятно, не только в понимании бесполезности подобных мероприятий. Фрау канцлерин еще и прекрасно осознает, что собой представляет современная Украина и кто там правит политический бал.

Именно им была посвящена реплика Сергея Лаврова во время недавнего выступления в арт-кластере «Таврида»:

«Вот через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

В общем, очень скоро все мы станем свидетелями очередного свидомого поделия — такого же смешного, как и множество прочих попыток Киева выглядеть уважаемым игроком в геополитику. Потому что стоит только взглянуть на украинскую действительность, как сразу становится понятно: за что бы там ни брались и что бы там ни устраивали — получается всегда одно и то же. Гопак на граблях.

Чтобы подкрепить эти слова фактами, предлагаю небольшую ретроспективу событий, произошедших на Украине за истекшие десять дней.

4 августа в Вашингтон прибывают вышеупомянутый глава МИД Дмитрий Кулеба и начальник президентского офиса Андрей Ермак. Прибывают не просто так, а с целью подготовки первого официального визита Зеленского в США, который должен состояться в конце месяца.

При этом пан Кулеба остается верен своему амплуа коверного и, ошарашив почтеннейшую публику репризой о «ряде больших тем для обсуждения», тут же успокаивает ее следующим заявлением:

«Но какими бы они ни были, не будет никаких «повышенных тонов» или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины».

То есть Владимир Зеленский все-таки не станет ругаться на Джо Байдена и шантажировать его? Думаю, в Белом доме от такой новости сразу выдохнули и успокоились. Галантерейщик почти простил кардинала!

ФБА «Экономика сегодня» /

Вернувшись из «страны — стратегического союзника Украины», Кулеба почти сразу же принимается делиться ближайшими планами попрошайничества. 9 августа в эфире одной из телевизионных программ министр озвучивает мысль о том, что 750 млн долларов американской военной помощи, получаемых Киевом в настоящее время, — маловато! Надо бы миллиард. Освоим, мол…

«Из года в год сумма поддержки, которую США выделяют сектору безопасности и обороны Украины, растет. Мы показали себя как партнера, которому можно доверять. 1 млрд долларов поддержки — это абсолютно достижимая цифра, над которой мы работаем», — заявляет он.

Конечно, освоите. Кто бы сомневался!

В тот же день становится известно о том, что в селе Майское Днепропетровской области во время фестиваля «Вольное небо» 14 парашютистов исполнят гопак в воздухе одновременно с танцорами на земле, приурочив акцию к 30-й годовщине Дня независимости.

Масштабно. Свежо. Дерзко. Не то, что скучно заниматься промышленностью.

9 августа вообще был днем, богатым на события. В частности, вице-премьер Украины, министр по делам «реинтеграции временно оккупированных территорий и перемещенных лиц» Алексей Резников в обмен на Крым пообещал новому руководству России (буде оно появится) «рукопожатность». А изобретатель из Николаевской области Владислав Козаченко проехал на велосипеде 600 километров, играя при этом на дудке национальный гимн.

Это из той самой Николаевской области, где на днях закрыли «Черноморский судостроительный завод»? Аплодирую рекордсмену стоя!

Спустя сутки глава загадочного министерства по «реинтеграции» — вновь на сцене. На этот раз с деловым предложением к Вашингтону: во время переговоров с главой американского фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом Резников предлагает разместить на территории своей страны звездно-полосатые войска:

«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет».

Минуточку! А как же прозвучавшее тогда же, 10 августа, заявление киевского политолога Вадима Карасева о том, что Германия и Франция не хотят видеть Киев среди членов Евросоюза и НАТО из-за боязни военной мощи страны? Зачем же таким мощным ВСУ еще и американская ПВО?

Федеральное агентство новостей /

Завершается же этот суматошный день очередным доказательством того, что нацизма на Украине нет. Привела его бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион, назвав украинскую спортсменку Ярославу Магучих, которая на Олимпийских играх в Токио сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене, «биологическим мусором».

Ярослава, кстати, не выдержала травли и 12 августа покаялась:

«Хочу всех заверить: для меня честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне», — написала спортсменка в своем Instagram.

А Украина, между тем, продолжает «жить на всю катушку». Отправляет в Литву 38 тонн гуманитарной колючей проволоки для борьбы с нелегальными мигрантами. Реконструирует в Ивано-Франковске отель с нетривиальным названием «Бандерштадт», украшая его фасад руной «Зиг». Меняет трезубец на самом большом флагштоке страны. Готовит «Стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции до 2025 года»… И, конечно же, воюет с Россией! Устами бывшего министра иностранных дел Владимира Огрызко объясняя «союзникам», как можно ее победить:

«Наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну».

А теперь, уважаемые читатели, попробуйте сами себе ответить, чем закончится «Крымская платформа», устроенная в этом фантастическом балагане? «Кремль в истерике»? Если только от смеха.